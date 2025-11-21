Los cinco detenidos en Chiclana de la Frontera están acusados de robar y matar a un hombre relacionado con el tráfico de drogas

La Guardia Civil desarticula en Chiclana de la Frontera (Cádiz) una banda de cinco hombres por robar y asesinar delante de su familia a un supuesto traficante de droga. Cinco hombres, entre los que se encuentra ‘El Zoleta’, supuesto cabecilla de los robos con violencia en las casas de famosos como María del Monte y Sergio Ramos.

En directo desde Chiclana de la Frontera, Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha dado todos los detalles de la detención. En agosto de este mismo año, un grupo de cinco hombres interrumpe de madrugada en una casa de la localidad y acaba con la vida de un joven de 33 años de un disparo delante de su mujer y sus dos hijos pequeños. Un robo relacionado con el trafico de drogas y que acaba de tener las primeras detenciones.

Según ha podido saber ‘En boca de todos’, uno de los cinco detenidos es ‘El Zoleta’, el líder de la banda relacionada con los robos a la casa de María del Monte y Sergio Ramos. El equipo del programa se ha acercado hasta la vivienda en la que tuvo lugar el robo con violencia, pero les han advertido que se marcharan de allí porque desde el asalto estaban preparados para defenderse de forma violenta.

Armados y protegidos, la policía entraba en una vivienda a altas horas de la madrugada en busca de ‘El Zoleta’, el cabecilla de una banda criminal extremadamente violenta. Volviendo atrás en el tiempo, regresamos al pasado 8 de agosto en una vivienda de Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuando cinco hombres armados y con chalecos antibalas entran en un chalé y abaten a tiros a su propietario, un joven de 33 años, en presencia de su pareja y sus hijos. Su objetivo: Un gran alijo de drogas.

Tres meses después, la policía ha detenido a los responsables de la denominada Operación Aguileo. Los agentes entran en la vivienda y ‘El Zoleta’ intenta deshacerse de un arma, posible arma del crimen. En la vivienda se encuentran con gran cantidad de armas blancas, de fuego y material relacionado con actos delictivos. Es el cabecilla de una banda perfectamente organizada y en la que gran parte de sus componentes están relacionados con el robo a la vivienda de María del Monte y habrían participado en el robo violento a la cantante. También se les relaciona con el asalto a la vivienda de Sergio Ramos.

Jorge Muñoz, director del ‘Diario de Sevilla’, ha conectado en directo con Nacho Abad para contarnos la última hora de la detención de la banda criminal y su relación con los asaltos a casas de famosos: “Según la Guardia Civil decía que esta persona es la que dirigió el robo, pero no entró en la casa. Es el que recibe el objetivo del ciudadano ruso”.