‘La banda de Wallapop’ asesina a un joven para robarle una cadena de oro

Eric quedó con un supuesto comprador por la aplicación de venta entre particulares y terminó asesinado a puñaladas
Eric, un joven de Barcelona, quería vender una cadena de oro por una aplicación de venta entre particulares, quedó con un supuesto comprador en un centro comercial y a los pocos minutos recibía una puñalada mortal en el corazón. Esto sucedía la tarde del 30 de septiembre y hoy su padre, roto de dolor, denuncia el caso en ‘En boca de todos’.
Según ha podido saber los Mossos d´Esquadra, los asesinos de Eric son los miembros de una banda denominada ‘La banda de Wallapop’. Una banda organizada con un claro modus operandi: se hacen pasar por compradores de productos de segunda mano. Eric quedó con el supuesto comprador en un centro comercial, pero le convencieron para que acercara al supuesto comprador a un piso por algún motivo. El joven aceptó y nada más abrir la puerta del ascensor recibió un gran golpe en la cabeza y varias puñaladas que le costaron la vida.
El asesinato tuvo lugar en el barrio de Barcelona El Bon Pastor, dónde la banda sigue actuando sin control ya que solo uno de sus miembros ha sido detenido.
Javier Cabrera, padre de Eric, ha conectado en directo con Nacho Abad junto al reportero Jordi Juliá. Totalmente destrozado, ha explicado que su hijo quería vender la cadena porque estaba planeando casarse con su novia de diez años y que para él, lo era todo porque tiene un porcentaje muy pequeño de visión.
“Esto tiene que acabar, la delincuencia cada vez es mayor…”, ha asegurado lleno de dolor y antes de explicarle a Nacho Abad cómo se enteró del asesinato de su hijo: “Me entero al día siguiente cuando viene mi hijo con varias personas, me dijo ‘siéntate que ha sucedido algo muy grave’. Me quedé en shock y ahí comenzó todo, a mi madre primero le dijeron que había tenido un accidente en la moto porque tiene casi 80 años y era su segunda madre…”.
Respecto a los asesinos de su hijo, Javier nos ha explicado que: “Son una banda y un tal Juanito, que parece que tiene buen historial en cosas de drogas y hurtos… Es un grupo… Tiene un golpe contundente en la cabeza y tiene varias puñaladas, una de ellas fue directa al corazón. Me dicen los vecinos, muchos no quieren hablar, que todo fue nada más abrir la puerta del ascensor”.
También ha explicado que la delincuencia cada vez es mayor en las calles de Barcelona: “Acaban de robar ahora mismo a una señora y hace una semana la gente se tuvo que esconder en un bar porque había un hombre robando con un cuchillo… Yo nací en La Habana, Cuba y viene a Barcelona en el año 92 y esto no era así… La política de izquierdas, ultraizquierdas, ve a estar personas como personas vulnerables y no, esto tiene que acabar. Yo quiero votar a VOX porque esto es un descontrol total…”.
Nacho Abad le ha ofrecido a Javier la posibilidad de rendir un pequeño homenaje a su hijo y con mucho dolor, nos ha contado qué era su hijo para él: “Eric era mis ojos, el día 24 me llevó a comer con mi madre y su novia, y hasta la novia se ponía celosa porque éramos su yaya y yo. Era mi ángel…”.