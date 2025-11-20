El ladrón podría denunciar a la víctima del robo por mostrar su rostro en redes sociales

“¿Quieres que te ayude?” Fue la pregunta que le hizo un vecino de Barcelona a un ladrón que estaba intentado robarle la bicicleta delante de su ventana. Un hecho que evitó el robo, pero que se repite de forma diaria en el barrio según ha denunciado Guillem, el influencer justiciero, en ‘En boca de todos’.

Con mucha valentía y sin prever las consecuencias, un vecino de Barcelona graba al hombre que le está robando la bicicleta frente a su ventana en el centro de Barcelona. El vecino intenta frenar el robo, preguntándole al ladrón que si le puede ayudar y explicándole que la que está intentando robar es su bicicleta.

Tras ver las imágenes en ‘En boca de todos’, Nacho Abad ha conectado en directo con Guillem, el influencer justiciero de Barcelona, para comentar la actuación del propietario de la bici: “Son ladrones reincidentes que roban a diario en los mismos lugares y sales a dar la cara, puedes tener problemas”.

El influencer nos ha explicado que el propietario de la bicicleta tenía miedo de que se viera su cara porque son ladrones que acuden a diario a las mismas zonas: “Es de la zona del centro de Barcelona y son ladrones habituales”.

¿Es legal mostrar el rostro de un ladrón en redes sociales?

Nacho Abad ha querido recalcar que teníamos que pixelar la cara del ladrón para proteger su identidad cuando estamos mostrando que está cometiendo un delito. Y Carlos Segarra, ha explicado que el ladrón podría llegar a denunciar al vecino que le grabó por subir su cara a las redes sociales.