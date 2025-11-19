Víctimas de violación acusan a la forense Ana Arjona de humillación durante su interrogatorio

Ana Arjona, la forense acusada por varias víctimas de violación por humillarlas durante su intervención en el hospital, niega las acusaciones y asegura ser la víctima de una trama dirigida por Rocío Marín Andrés, directora de Instituto de Medicina Legal y varias ginecólogas.

Tras conocer la acusación y la anulación temporal del juicio contra la forense Ana Arjona por la supuesta humillación a mujeres víctimas de violación, ‘En boca de todos’ ha querido conocer la versión de la forense acusada y de las víctimas.

“¿Ves lo que pasa cuando se bebe? Que no te acuerdas de lo que ha pasado y mira la que has liado”, “Decís que la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir din bragas. ¿Tú sales así vestida? Mona, lo que te ha pasado es que estabas borracha, te has sentado a hacer pis y te has quedado dormida”, son algunas de las preguntas que supuestamente Ana Arjona, médico forense, realizaba a las víctimas de violación que acudían al hospital.

Unas acusaciones que ella asegura ser falsas y ante las que se declara víctima de un acoso por parte de la directora del Instituto de Medicina Legal. Además, de las humillaciones, las supuestas frases de la forense van a más: “Ante una víctima siempre hay un presunto inocente y su familia, al que puedes arruinar la vida. la próxima vez tienes que escribir con tu sangre o tierra o con algo la palabra ‘no’ y así sabremos que te estaba negando”.

La joven que recibió esta contestación asegura haberse sentido culpable y manipulada por la forense y haber tenido que acudir durante años a terapia. La médico forense tiene que responder ante el juez por estas valoraciones y se enfrenta a un año de cárcel y tres de inhabilitación.

En directo en ‘En boca de todos’, Ana Arjona niega haber pronunciado estas palabras “Yo nunca diría nada para hacer daño a los demás… Mira, el atestado, lo dijo José Luis Pietro, el chico que la encontró. Dijo que se encontró a Candela junto a un arbusto con las bragas bajadas hasta los tobillos, yo lo que plasmo es que no estaba borracha… En primer lugar, no ha existido violación porque el fiscal archivo el caso porque había… Estas víctimas no me han denunciado porque no tienen nada que denunciar… A mí me denuncia el fiscal, no las víctimas. Me denuncia a causa de unas ginecólogas, que una de ellas ni estaba en el hospital”.

Arjona asegura ser víctima de Rocío Marín Andrés, directora del Instituto de Medicina Legal: “Es un falso testimonio de las tres ginecólogas, porque mienten y hay pruebas… Esto es como consecuencia, y lo dicen ellas, mucho antes, en junio de 2022, se reúnen entre ellas y con el Instituto de Medicina Legal… Dicen que hay una forense que va vejando a las víctimas… Cómo se lo voy a decir, eso es absurdo, yo no tengo nada que ver con eso…”.

David Aleman ha querido saber si estaba de moda ir sin bragas y Ana Arjona no lo sabía: “No tengo ni idea, yo lo que recuerdo es que hace muchísimos años, en un ¡Hola! de hace muchísimos años, yo tengo 68 años…”. La forense ha explicado que se ha paralizado el juicio por irregularidades y se ha aplazado hasta el 12 de junio de 2026.

Naira, víctima de violación: “Me dijo: ‘Hija, te acuerdas de lo que quieres”

Naira, víctima de una violación, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para explicar cómo fue la actuación de la forense Ana Arjona cuando ella acudió al hospital tras ser violada. La joven, en compañía de su madre, ha explicado que la drogaron y en el momento de la declaración tenia lagunas, y que la forense le dijo: “Hija, te acuerdas de lo que quieres… Me dijo que si realmente no había querido o si ahora que estaba más fresca y me estaba arrepintiendo…”.

“Me dijo que por qué no había salido corriendo, por qué no había gritado… Llegué a mi casa con un vaquero lleno de sangre, alguien que quiere no llega con el pantalón llena de sangre. Me hizo sentirme muy culpable y he estado meses acudiendo al psicólogo porque me sentían culpable de no haber salido corriendo…”, ha continuado explicando la víctima.

La madre de Naira ha corroborado que dos policías nacionales fueron testigo de la conversación de su hija con la forense: “Ese día estaba yo delante y dos policías, nosotros no vamos a inventar historias sabiendo que estaba la policía delante… Le dijo que por qué no le había dado con un botín y dijo es que estas niñas de hoy en día se emborrachan y no saben lo que hacen… Éramos cuatro personas en esa sala”.