El edil había conectado las lámparas de la plantación a la red eléctrica municipal

Encuentran una plantación de 215 plantas de marihuana en los bajos de la vivienda de César Saiz, alcalde de la localidad de Villar de humo en Cuenca. El alcalde ha sido detenido tras encontrar en la vivienda todo tipo de instrumentos para la venta y distribución de los estupefacientes.

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta la localidad de Villar del Humo en Cuenca para conocer todos los detalles de la investigación y conocer el asombro de los vecinos de la pequeña localidad.

Un elevado consumo en el recibo de la red eléctrica del pueblo da la voz de y la Guardia Civil procede a la detención del alcalde, César Saiz, al descubrir que el edil tenía enganchado el consumo de su plantación de marihuana a la red eléctrica municipal.

En los bajos de la vivienda del alcalde, las autoridades encontraron 215 plantas de marihuana, utensilios para su distribución y un bote de cogollos preparados para la venta. No se trataba de una plantación casera, sino que contaba con sistemas de iluminación y ventilación especializados.

Los vecinos no parecían sospechar nada y se han quedado muy sorprendidos. Emilia, una gran amiga de la familia, ha hablado en directo con Juan José Fernández y nos ha manifestado su asombro: “Impresionadas, ha sido siempre una familia muy trabajadora”. Aseguran que no saben si el alcalde era consumidor habitual de marihuana y que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar: “Yo llevo ocho años en el pueblo y ni fumaba ni bebía, él ayudaba a la gente… Yo soy muy cercana a ellos y me quedé flipada, no me imaginaba nada”.