Iñigo Errejón denuncia a la actriz Elisa Mouliaá por calumnias con publicidad tras una publicación de la joven en la que asegura que el exportavoz de Sumar había coaccionado a los testigos de la fiesta en la que supuestamente la agredió sexualmente.

Los testigos son claves en el juicio, los que han estado en la escena, pero no siempre coinciden en su versión con los protagonistas. Iñigo Errejón a denunciado a la actriz Elisa Mouliaá por asegurar de forma pública que él había extorsionado a los testigos del juicio, en este caso, lo propietarios de la vivienda en la que tuvo lugar la polémica fiesta y tuvo lugar la presunta agresión sexual.

“La noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos. De nada” y “No, Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad”, son las dos publicaciones de Mouliaá por las que el exdiputado ha tomado medidas legales.

Los dos testigos niegan haber sido coaccionados por Iñigo Errejón e incluso, uno de los testigos aporta la conversación que mantuvo con Mouliaá antes de su declaración. Una conversación en la que la actriz le da indicaciones de cómo tiene que organizar su testimonio y lo que tiene que decir.

Alfredo Arrien, abogado de Elisa Mouliaá, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ que existe una querella en la que se matiza que Iñigo Errejón tuvo unas conversaciones con Borja, el amigo de la actriz. El letrado ha aclarado que Elisa no controla todas sus redes sociales y que tienen que perfilar la responsabilidad de la actriz sobre sus publicaciones.

Nacho Abad ha querido saber si era condenables los tuits aunque no los hubiera escrito la actriz y si se podía demostrar que Errejón extorsionó a los dos testigos, pero el letrado no ha podido responderle con contundencia porque hasta el momento no podían demostrar de ninguna manera que el exdiputado coaccionara a nadie.

