El torero se siente acosado por los medios de comunicación: “No tengo que dar explicaciones a nadie de nada, lo que tenga que decir se lo diré en el juicio al juez”

Compartir







Ante la aglomeración de medios de comunicación interesados en cubrir su juicio rápido, Cayetano Rivera ha vuelto a romper su silencio. El torero ha pedido a los medios que dejen de realizarle un juicio paralelo y se centren en noticias más importantes: “Estoy aquí por una rotonda, no hay coches implicados, ni terceras personas, solo yo”.