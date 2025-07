cuatro.com 18 JUL 2025 - 00:15h.

Blanca Romero, en ‘Mis raíces’: “Mi matrimonio no fue tan traumático, fue más traumático a nivel mediático”

El contratiempo que estuvo a punto de acabar con la carrera de modelo de Blanca Romero: “Me deportaron de Estados Unidos”

Blanca Romero y Cayetano Rivera Ordóñez iniciaron una relación en 2001 que se convirtió en la obsesión de la prensa del corazón. La modelo se sinceraba en ‘Mis raíces’ sobre cómo marcó su vida ese romance y todo lo que conllevó.

“Mi matrimonio no fue tan traumático, fue más traumático a nivel mediático, pero no fue nada tóxico ni nada insano, fue una cosa tan normalizada para mí. Cuando nos separamos yo lo viví con pena y pasé luto. Tardé casi dos años en poder tener así más cercanía con... yo lo sufrí, lo pasé mal”, aseguraba Blanca.

“Me perjudicó en la carrera como modelo, hice una carrera brutal en París, en Londres, en Italia... Pues dejé de ser modelo y pasé a ser la mujer de, y luego la ex de, entonces eso como que manchó mucho mi imagen. Aquí nunca me dieron una portada, como en París. En París me hice un carrerón de la virgen y aquí se truncó”, comentaba afectada.

Lucía Rivera habla de la relación de sus padres

Lucía Rivera, la hija de Blanca y Cayetano, también hablaba en ‘Mis raíces’ sobre cómo lo pasó su madre en la separación: “Yo creo que cuando ella quiso hacer su vida y conocer a chicos como cualquier persona de su edad, le dieron mucha caña”.

Lucía se mostraba muy crítica con el papel de la prensa del corazón en aquel momento: “Hubiera echado en falta el tener la oportunidad de decir no, no me gusta esto, porque a mí de pequeña no me gustaba. Yo veía focos, veía cámaras detrás de mi madre, mi madre corriendo, mi abuelo... Era un poco show, sobre todo cuando se divorciaron, que ahí se lio parda”.

“Los medios en sensacionalismo y el amarillismo que hay en este país es duro, con los niños inclusive. Ahora se está controlando más, pero en ese momento es que era el momento más fuerte de la prensa rosa. De hecho, cada vez que les veía decía: ‘son malos, vete mamá’ y ellos ahora me recuerdan así”, comentaba Lucía Rivera