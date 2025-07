Blanca Romero cuenta el accidente que la dejó en coma cuando era pequeña: “Casi palmo”

cuatro.com 17 JUL 2025 - 23:45h.

Blanca Romero, en ‘Mis raíces’: “Ya desde pequeña me pasaban cosas tremendistas”

Isabel Jiménez recorría junto a Blanca Romero los lugares que marcaron su infancia en el pueblo de Villaviciosa, en Asturias. “Ya desde pequeña me pasaban cosas tremendistas”, aseguraba la modelo antes de contar un accidente que estuvo a punto de acabar con su vida.

“Yo decido caer de una altura, como desde el balcón de cabeza. Recuerdo que mi hermana me cogió y yo dije, voy a volar, voy a saltar, voy a saltar… Y volé. Traumatismo craneoencefálico”, contaba.

“Recuerdo que mi hermana me recogió, tiró de mí. Vomité, quedé tirada y me arrastró la pobre como pudo hasta arriba. Llegué y me dormí en la cama… 12 horas”, seguía detallando.

“Me fueron a despertar y no despertaba… En coma, 9 días en coma. Casi palmo. No me pude dar un golpe y abrirme unos puntos y ya está, no, todo tiene que ser a lo grande. Sí, lo bueno y lo malo”, recordaba Blanca Romero en ‘Mis Raíces’.