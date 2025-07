Así es la casa donde vive Blanca Romero: en medio del campo y construida por su padre

cuatro.com 17 JUL 2025 - 23:30h.

Isabel Jiménez se desplaza hasta Villaviciosa, Asturias, para charlar con Blanca Romero en ‘Mis raíces’

Blanca Romero es una artista casi desde que nació, pero si hay algo que la llevó a viajar, a conocer mundo y a dejar atrás su casa y a su familia antes de los 18 fue su carrera de modelo. Pero la vida da muchas vueltas y ahora la modelo vive en el pueblo donde se crio, en medio del campo, en una casa que construyó su padre hace 20 años.

Isabel Jiménez y el equipo de ‘Mis raíces’ se desplazaba hasta Villaviciosa, Asturias, para chalar con Blanca Romero y conocer sus raíces. “Estoy a gustísimo aquí, tranquilísima. Esta casa la levantó mi padre hace 20 años y fuimos muy poco a poco… aquí metí casi todos los ingresos que tuve”, comentaba la artista.

“Soy urbanita y me gustan las grandes ciudades, amo vivir en París, amo Nueva York, pasear por Nueva York, Pero sí es cierto que yo creo que las casas son como tu cueva, ¿no? entonces aquí esto es como una isla, hay muchísimo silencio, es muy difícil despertar en esta casa y no estar alegre, no estar feliz”, explicaba.

“Tengo mi cueva, tengo donde esconderme y donde estar feliz. Necesito el verde, sí, necesito el campo, necesito esto, como la soledad, estar, soñar, estar a tu aire, estar a tu ritmo…”, se sinceraba Blanca Romero.