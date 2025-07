cuatro.com 18 JUL 2025 - 00:01h.

Blanca Romero: “Me planteé dejar la moda, de hecho, tras lo sucedido, empecé en el cine”

Blanca Romero cuenta el accidente que la dejó en coma cuando era pequeña: “Casi palmo”

Blanca Romero tuvo una infancia libre y bastante asilvestrada que marcó su carácter, pero a los 17 años decidió dejarlo atrás para triunfar en la moda y lo consiguió siendo una de las modelos españolas más cotizadas en el extranjero.

Aunque hubo muchos baches en su camino. En uno de sus mejores momentos, estaba triunfando en París, su imagen aparecía en portadas de revista, en todas las marquesinas… En un viaje a Nueva York, un contratiempo estuvo a punto de acabar con su carrera de modelo.

“Voy a Nueva York y cojo un bolso de casa de mi madre, ‘del año de la polca’, cuando era una niñata y fumaba porros, que me sentaban fatal, de hecho, lo dejé muy pronto porque me bajaba la tensión. Me paran en la aduana, me miran y me sacan una piedra de hachís”, contaba Blanca en ‘Mis Raíces’.

“Obviamente, esposada, pies y manos, a cadena común. Con 17 o 18 años,14 horas allí o 16, diciendo: ‘dios mío de mi vida, qué miedo’, pasas un miedo, el susto… y deportada para España”, continuaba.

“¿En serio? me jod*** la carrera de modelo por una piedra de hachís que no pesaba 0 gramos. Me tiene que pasar esa pequeña ‘putadita’ tan bestia, que son cinco años sin poder entrar a Nueva York en tu mejor momento en la carrera”, aseguraba.

“No lo quise contar en París por si acaso. Entonces me decían que por qué no iba si tenía tres campañas allí. Y yo les decía: ‘No me gusta Nueva York, hay mucha contaminación, no quiero ir allí”, recordaba la modelo.

Pero la cosa no quedó ahí: “Al cabo de unos años, me sale la campaña, creo que era Carolina Herrera, por una cantidad insultante de dinero, y dije, tengo que ir a Nueva York, voy a intentarlo. Tan brillante mi idea que me monté sin ir a la embajada, sin pedir el perdón a Estados Unidos. En cuanto aterricé y puse un pie en el aeropuerto me volvieron a esposar de pies y manos. Otras 14 horas y me deportaron de nuevo”.

“Entonces dije, vale, tengo que dejar la moda. Porque yo si no culmino aquí, puedo seguir en París, Italia no me gustaba mucho, Milán, después de París, que me enamoré, no me veía yo muy en Milán. Y entonces empecé en el cine”, confesaba Blanca Romero a Isabel Jiménez en ‘Mis raíces’.