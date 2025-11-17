El asesino de la cantante llevaba solo dos días ingresado en la residencia de Ávila

¿Cómo consiguió entrar en la habitación de Encarnita Polo? ¿Conocía de antes a la cantante? ¿Qué motivos tenía para matarla? ¿Falló la seguridad de la residencia de ancianos de Ávila dónde vivía? Son muchas las preguntas sin respuesta sobre el brutal asesinato de la cantante Encarnita Polo en la residencia de ancianos en la que vivía.

El hombre de 66 años que acabó con la vida de Encarnita Polo llevaba solo dos días ingresado en la residencia y estaba ingresado en el módulo de personas con demencia, pero no contaba con ningún tipo de seguridad que le impidiera llegar hasta la habitación de la cantante y acabar con su vida estrangulándola.

Encarnita Polo tenía 86 años y llevaba años alejada de los medios, su canción ‘Paco, Paco’ le hizo muy conocida en el mundo de la música y su muerte deja un gran hueco en el mundo del espectáculo. La cantante ya ha sido enterrada en la más estricta intimidad entre familiares y amigos.

¿Se conocían ella y el asesino? ¿Qué le llevó a matarla? ¿Cómo puedo entrar en la habitación?

Nacho Abad ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ que la residencia de ancianos de Ávila en la que, residida la cantante, es una residencia que cuenta con estancias muy diferentes e independientes. Incluso, cuenta con apartamentos y habitaciones tipo chalé de carácter privado.

La madrugada del viernes sobre las 03:30 horas, el agresor dejó la zona de psiquiatría en la que estaba ingresado y se desplazó hasta la habitación de Encarnita Polo, cuya puerta no estaba cerrada. El agresor se le echó encima y comenzó a estrangularla, ella se resistió y el celador, que había hecho su última ronda a las doce de la noche, escuchó el ruido y acudió en su ayuda. Intento separar al agresor, pero ya era demasiado tarde.

La residencia cuenta con cámaras en los pasillos por lo que se debería de poder saber cómo llegó el agresor hasta la víctima. El hombre de 66 años padece demencia senil, pero hay que descartar todo tipo motivos para para la agresión ya que Encarnita Polo era un mito de su época.

¿Qué responsabilidad tiene la residencia en el asesinato? ¿Qué tipo de seguridad tiene la residencia? ¿Por qué estaba abierta la habitación de Encarnita Polo? Son muchas las incógnitas por resolver ante el terrible asesinato de la conocida cantante.