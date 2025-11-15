La Brigada Provincial de la Policía Judicial investiga las circunstancias del fallecimiento de Encarnita Polo

El presunto autor de su muerte es un octogenario que se encuentra en un centro psiquiátrico

La Policía Nacional ha abierto una investigación por la muerte de la cantante española Encarnita Polo ha muerto a los 86 años en una residencia de Ávila. La también actriz ha sido presuntamente estrangulada por un compañero, un octogenario que se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario, tal y como informa en el vídeo Susana Guzmán.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial investiga las circunstancias del fallecimiento. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de trabajadores y residentes podrían ayudar a reconstruir las últimas horas de vida de Encarnita Polo, autora del éxito musical 'Paco, Paco, Paco', ha fallecido el viernes en la residencia Decanos de Ávila, según ha informado la Policía Nacional en un mensaje enviado a los medios.

Fuentes cercanas a la familia han confirmado a 'Noticias Cuatro' que Encarnita Polo va a ser enterrada en Ávila, donde también se va a realizar un homenaje a su memoria.

"Una mujer fuerte, divertida y con un carácter único"

Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados, destacando la importancia de su madre para "varias generaciones": "Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único".

Además, ha indicado que no hará declaraciones públicas ni concederá entrevistas, porque "necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos" y ha mandado un mensaje de agradecimiento a todos "quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño", y a quienes la acompañan "en este momento tan difícil".

Precursora del flamenco-pop

Encarnita Polo llevaba el flamenco y la copla en la sangre como buena sevillana, pero pronto supo ver que los nuevos tiempos del pop y las chicas yeyes le ofrecían un hueco. Con 'Paco, Paco, Paco', se metió en el bolsillo a los españoles y a media Europa y se convirtió en precursora del flamenco-pop empujada por el compositor argentino Adolfo Waiztman, marido y padre de su hija.

Su desparpajo y físico lo explotó en el cine en varias producciones, pero, sobre todo, en la televisión. Era habitual su participación en programas y fue una de las caras más populares gracias a esas canciones alegres y picaras. Sólo su divorcio borró su sonrisa y la retiró tras dos décadas de éxitos.

Regresó a la vida pública en los 90 y hasta bien poco podíamos verla en esta casa, hasta tal punto que buscó el amor en 'Cuatro'.

Sus últimos años fueron de retiro en Ávila. Confesó haber pasado por un cáncer y estar casi arruinada por las preferentes de Bankia. Llevaba una vida tranquila a sus 86 años en la residencia en la que el viernes encontró la muerte de forma cruel.