La borrasca ‘Claudia’ trae el invierno: caerán más las temperaturas

La borrasca ‘Claudia’ trae granizo en Sevilla, nieve en SierraNevada y desbordamientos en Ávila

La borrasca Claudia ha descargado precipitaciones muy intensas las últimas 24 horas en amplias zonas del centro-oeste peninsular, sobre todo en las provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres, donde, en algunas áreas las acumulaciones han oscilado entre 176 y 205 litros por metro cuadrado.

El registro más destacado se ha producido en el Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, donde las estaciones meteorológicas han contabilizado 205 litros por metro cuadrado, desde las 6:00 horas del jueves y hasta las 6:00 horas de este viernes, según ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet.

Las lluvias han afectado especialmente a esta provincia, donde el caudal del río Tormes, a su paso por esta localidad, ha llegado a alcanzar 5 metros y 23 centímetros en torno a las 2.00 horas de la mañana, aunque tras un descenso prolongado, en la actualidad el agua alcanza los 3 metros y 34 centímetros en esta localidad.

En zonas del sur de Salamanca y del norte de Cáceres las precipitaciones también han sido muy significativas. En la estación de La Covatilla (Salamanca), por ejemplo, se han acumulado 181 litros por metro cuadrado, mientras que en Piornal, en la provincia de Cáceres, se han registrado 176 litros por metro cuadrado.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante posibles crecidas de ríos, desprendimientos y condiciones adversas para la circulación. La borrasca Claudia continuará afectando al oeste y centro peninsular durante las próximas horas, aunque se espera que las lluvias vayan remitiendo a lo largo del fin de semana, sobre todo a partir del domingo.

Nieva en Sierra Nevada

El primer episodio de la borrasca Claudia, que ha activado diferentes alertas en Andalucía, ha dejado precipitaciones en forma de nieve en las cotas más altas de sierra Nevada, estación que prevé iniciar la temporada de invierno el último fin de semana de este mes. Según han informado a EFE fuentes de Cetursa, la empresa que gestiona la estación andaluza, ya se han registrado las primeras nevadas centradas en las cotas superiores, a 2.500 metros de altitud.

Estas precipitaciones se enmarcan en el primer episodio de la borrasca que, según las previsiones, aportará más nieve a la estación y en diferentes cotas, ya que hasta el próximo lunes se esperan nevadas a más y menos altitud de las recibidas hasta el momento. Cetursa medirá los espesores una vez termine la borrasca.

La estación andaluza prevé iniciar la temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Fin de semana de sofá y mantita

La borrasca Claudia dejará un fin de semana lluvioso en casi toda España, especialmente en zonas del oeste, entorno de Los Pirineos y Andalucía, con precipitaciones "fuertes, persistentes y tormentosas" acompañadas de un descenso progresivo de las temperaturas, que se acentuará la próxima semana.

Las temperaturas comenzarán a descender de forma paulatina hasta el martes, cuando ese día se prevén valores por debajo de lo normal para esta época del año, con heladas nocturnas en el interior y máximas que en el norte quedarán por debajo de los 10 grados, ha pronosticado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet.

Este viernes, la borrasca Claudia seguirá descargando agua en la mayor parte del país, salvo en el área mediterránea y Baleares; Los acumulados más importantes volverán a concentrarse en el norte de Cáceres, el sur de Ávila y el sur de Salamanca, donde las precipitaciones serán fuertes y persistentes tras varios días de acumulación notable.

Además, en el oeste y sur de Andalucía las lluvias llegarán acompañadas de tormentas, mientras que en las cumbres del Sistema Central, Pirineos y Sierra Nevada la precipitación será en forma de nieve.

En cuanto a las temperaturas, Del Campo ha explicado que "continuarán bajando, aunque el ambiente se mantendrá relativamente templado para la época".

Sábado: lluvias notables

El sábado será una "jornada similar" con precipitaciones que volverán a extenderse por gran parte de la Península, dejando al margen a zonas del Cantábrico oriental y el Mediterráneo, y más intensas en el oeste de Galicia y amplias áreas de Andalucía, donde no se descartan tormentas.

En el entorno del Sistema Central, las lluvias volverán a ser notables, una situación que podría elevar el caudal de los ríos en zonas ya saturadas, como el sur de Salamanca o el norte de Cáceres.

Las temperaturas descenderán ligeramente y la cota de nieve se situará alrededor de los 2.000 metros. Aún así, el ambiente será suave en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde se superarán los 22 grados y las noches seguirán siendo relativamente templadas.

Domingo, la borrasca irá perdiendo intensidad, pero no el frío

El domingo, "la borrasca Claudia irá perdiendo intensidad", aunque aún dejará lluvias en el oeste y el centro de la península, localmente fuertes y persistentes, pero, en general, menos intensos que en jornadas anteriores.

La nieve aparecerá por encima de los 2.000 metros, mientras que en el Cantábrico y en el litoral mediterráneo las precipitaciones serán más escasas.

"Las temperaturas seguirán descendiendo, situándose ya en valores más propios de la época".

El lunes Claudia deja sus últimos coletazos

El lunes, Claudia dejará sus "últimos coletazos", aunque aún se registrarán lluvias en Extremadura, en zonas del centro peninsular y en Andalucía, donde en el sur podrán ser localmente fuertes. También lloverá en el Cantábrico, debido a la entrada de vientos húmedos del norte, y no se descartan precipitaciones en Baleares.

En el interior de la mitad norte, en cambio, los cielos tenderán a abrirse, a medida que las temperaturas continúan su gradual descenso, siguiendo la tendencia de los días previos.

A partir del martes, el tiempo cambiará por "la llegada de vientos fríos del norte, procedentes de latitudes altas," que provocarán una importante bajada de las temperaturas, que se notará primero en las mínimas.

Ese mismo día se registrarán heladas de madrugada en buena parte del interior de la mitad norte y en zonas del centro, especialmente en los páramos, donde el frío se intensificará.

El descenso térmico se prolongará durante el resto de la semana y alcanzará también a las temperaturas diurnas, dejando varias jornadas de ambiente frío, propio del invierno. Las heladas se repetirán de madrugada y a primeras horas de la mañana, pudiendo extenderse e intensificarse en los días centrales de la semana, ha concluido el portavoz.