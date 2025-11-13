La borrasca Claudia seguirá azotando el país: las imágenes de su impacto

Marta Aguirregomezcorta 13 NOV 2025 - 19:53h.

En Huelva y las islas Canarias se han vivido los momentos más tensos por la borrasca Claudia.

Con casi todo el país en alerta, la borrasca Claudia de alto impacto, sigue azotando el país.

Con casi todo el país en alerta, la borrasca Claudia de alto impacto, que ha causado diversas incidencias en Canarias, seguirá azotando con tormentas, rachas muy fuertes y lluvias de más de 30 litros en una hora en el archipiélago y el extremo occidental peninsular, mientras que los vientos en Asturias y Cantabria serán de hasta 110 kilómetros por hora.

Anoche, en municipios de Tenerife y Gran Canaria, especialmente afectados por la borrasca, los servicios de emergencias atendieron incidencias por lluvias y vientos, como desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas y problemas con el tendido eléctrico, informan Y. Herrera, R. Déniz.

En Huelva se ruega máxima precaución

Y hoy no ha mejorado. "Ruego máxima precaución y por favor no salir a la calle bajo ningún concepto". Es el alcalde de Cartaya, en Huelva pidiendo no salir a la calle por la borrasca Claudia. Fuertes lluvias y fuerte vientos. Hay 6 comunidades en alerta naranja en el este del país y en las Islas Canarias. En Huelva se han visto árboles arrancados de cuajo y cristales rotos a causa del temporal.

La borrasca Claudia obliga a los vecinos de Ayamonte a resguardarse del viento y la lluvia en los locales, los árboles casi impedían el paso por carretera. Y en Almonaster el agua cae calle abajo mientras las canaletas no paran de sacar agua. Una imagen que contraste con este gran rio de barro en Los Romeros.

Durante la tarde en Huelva las lluvias se han intensificado y la poca visibilidad en la carretera llega a ser peligrosa con rachas de viento de hasta 110 km por hora. Playas y calles vacías donde solo algunos valientes se atreven a salir.

En Canarias no para la lluvia ni el viento. En La Palma, las lluvias caen con fuerza por los barrancos. En los Llanos de Aridane, las alcantarillas son incapaces de tragar más agua.

Diluviaba también esta noche en la Isla del Hierro, aunque la borrasca se ha ido desplazando a las islas más orientales. Hoy lo peor está en el Norte de la isla. En el pueblo de Garachico han tenido que achicar agua hasta en los garajes.

La lluvia jarreaba en Arguineguín, los rayos y truenos eran los protagonistas en Mogán. En San Bartolomé de Tirajana, uno de los municipios más afectados, se han registrado hasta 70 litros por metro cuadrado. Las clases se han suspendido en todo el Archipiélago aunque la situación en las islas mejorará a partir de mañana.

Este viernes habrá avisos en 31 provincias

El frente asociado a la borrasca Claudia se mantiene estacionario, por lo que su desplazamiento es lento y está dejando precipitaciones persistentes y localmente intensas que seguirán los próximos días.

La borrasca 'Claudia' activará este viernes los avisos en 31 provincias y la ciudad autónoma de Ceuta por lluvia, viento, tormenta y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, con avisos amarillos por lluvia estarán Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Huesca, León, Salamanca, Zamora, Barcelona, Girona, Lleida, A Coruña, Pontevedra, Ceuta y zonas de Madrid. Sin embargo, ascenderá a nivel naranja (importante) en las provincias de Ávila y Cáceres.

En cuanto a viento, las provincias con aviso amarillo serán Cádiz, Huelva, Huesca, Asturias (cordillera y picos de Europa), Mallorca, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Toledo, Lleida, Álava, Guipúzcoa, Cantabria, Madrid, de Navarra (vertiente cantábrica y pirineo navarro) y de La Rioja (ibérica riojana).

También en aviso amarillo, pero por tormenta, estarán Cádiz, Huelva, Sevilla y Ceuta. Mientras, el oleaje en Almería, Cádiz, Huelva, A Coruña y Pontevedra activará el aviso amarillo.

Para este viernes, la borrasca 'Claudia' permanece estacionaria al noroeste de la Península con un predominio de cielos nubosos o cubiertos, pero se abrirán claros en la fachada oriental por la tarde. En la mayor parte de la Península habrán precipitaciones, ya que serán más abundantes en Andalucía occidental, Pirineo, sistema Central y oeste de Galicia, cordillera Cantábrica y Alborán, donde es probable que sean fuertes y persistentes. Por el contrario, las precipitaciones serán poco probables y de carácter ocasional en los litorales cantábricos, Ebro y extremo este, así como en Baleares con intervalos de nubes altas tendiendo a cubrirse.

Además, estas precipitaciones irán con tormenta y posible granizo ocasional en el oeste de Andalucía, así como, de forma aislada, en el oeste de Galicia y entorno pirenaico oriental. En Canarias, se espera predominio de cielos poco nubosos o con intervalos y posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve.

Mientras, nevará en cumbres de Pirineos, sistema Central y Sierra Nevada, junto a bancos de niebla en entornos de montaña y en Alborán, con brumas frontales al principio en amplias zonas de los tercios central y occidental, así como también habrá calima en el este peninsular y Baleares.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, localmente notable para las máximas en el Pirineo y zonas de Andalucía oriental y Castilla-La Mancha. No obstante, se esperan aumentos en el Ebro y fachada oriental peninsular, que se extienden también para las mínimas a Baleares, y también heladas débiles en cumbres del Pirineo.

Soplarán vientos flojos del este en el tercio nordeste peninsular, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán y viento moderado del sur y suroeste en el resto. Mientras que en Canarias, el viento será moderado de componente oeste en Canarias amainando. Además, se darán intervalos fuertes en los litorales atlánticos y del sureste peninsular y en Baleares, donde habrán rachas muy fuertes que además afectarán a los principales entornos de montaña del centro y norte peninsular y Mallorca, que podrá ser localmente huracanadas en cumbres de montañas del norte.

Previsión para el fin de semana

De cara al fin de semana, en la península continuarán las lluvias y las rachas de viento fuertes o muy fuertes, aunque ya el domingo los chubascos serán ocasionales, también en Baleares. Las temperaturas en general serán propias de la época con ambiente húmedo y desapacible.

La borrasca seguirá aproximadamente en la misma posición dando lugar a un tiempo inestable en la mayor parte de la península, con lluvias y chubascos ampliamente repartidos, menos probables en puntos del Cantábrico y del sureste.

Las precipitaciones más intensas se darán en el oeste y sur de Galicia, Pirineo, sistema ibérico, en Extremadura y Andalucía Occidental, donde, de nuevo, las lluvias podrán ser fuertes y persistentes, con vientos que también soplarán con fuerza en áreas de montaña y temperaturas, que podrían bajar.