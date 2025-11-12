España escala en el ranking de países más afectados por el cambio climático, según Germanwatch

En los últimos 30 años, más de 832.000 personas han perdido la vida por fenómenos meteorológicos extremos

La asociación Germanwatch ha publicado un nuevo informe sobre el riesgo climático en el que se analiza un periodo de 30 años (1995-2024) que se presentará oficialmente en el marco de la COP30 en Belém (Brasil). En él, España se encuentra en el puesto 24 de los países más afectados por el cambio climático en la media de este período de tiempo.

El ranking es encabezado pro Dominica, en el Caribe, seguida de Myanmar y Honduras. Los siguientes países son Libia, Haití, Granada, Filipinas, Nicaragua, India, Bahamas y China. Siendo dos de ellos, India y China, dos gigantes demográficos en los que se concentra el 40% de a población mundial, aproximadamente 3.000 millones de personas.

España escala en 2024 del puesto 24 de riesgo al 20

Pero la situación va a peor. De hecho, analizando los datos recogidos en 2024 - marcado por episodios severos de inundaciones DANA y récords de temperatura que afectaron gravemente a sectores clave como la agricultura y el turismo- España ha escalado hasta la posición 20 de los países más afectados. Este ascenso de cuatro puestos respecto a su media a largo plazo, la sitúa en la órbita de naciones que sufren los peores embates anuales del clima, como se refleja en el Top 20 de 2024.

El estudio, que analiza la vulnerabilidad y exposición de más de un centenar de países, refleja un aumento alarmante de los desastres naturales en todo el planeta.

Más de 832.000 personas han perdido la vida por fenómenos meteorológicos extremos

El estudio destaca que estos países están expuestos de manera directa a olas de calor extremas, inundaciones masivas y tormentas cada vez más agresivas.

El documento estima que, en los últimos años, más de 832.000 personas han perdido la vida por fenómenos meteorológicos extremos. Las causas son variadas (exposiciones a un calor insoportable, temporales devastadores...) pero con algo en común: el calentamiento global. Solo entre 1995 y 2024 se han producido más de 9.700 fenómenos meteorológicos extremos.

Taiwan, la Meca, Nueva York: un cambio en el clima que vemos a diario

Esta realidad la constatamos a diario. No hablamos, pues, del futuro, sino del presente. En Taiwán, el tifón Fung Wong ha provocado al menos 3 muertos, 51 heridos y más de 8.000 personas evacuadas. Es el reflejo de una realidad que ha vuelto a dejar calles anegadas y viviendas dañadas. Según la última medición de la Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán, el tifón ha tenido vientos máximos sostenidos de 100,8 km/h. Se espera que el tifón se aleje de Taiwán de forma gradual este jueves.

Por otro lado, en La Meca, las inundaciones repentinas provocadas por lluvias inusualmente fuertes han convertido las calles de la ciudad sagrada en auténticos ríos. Las corrientes arrastran coches, objetos y todo lo que encuentran a su paso, un fenómeno casi desconocido en una zona acostumbrada a la sequía.

Y mientras tanto, en Nueva York acaba de caer la primera nevada del invierno y las autoridades han emitido alertas por frío extremo. El temporal afecta a millones de personas en Michigan, Chicago o Indiana, recordando que los efectos del cambio climático también se aprecian en fríos más duros y fenómenos imprevisibles.

¿Por qué España está entre los 25 países más afectados?

Nuestro puesto en esta lista no es casual. El aumento de las olas de calor, la sequía persistente, los incendios forestales y las inundaciones repentinas que golpean el Mediterráneo son algunos de los síntomas más visibles de la crisis climática a la que nos enfrentamos desde hace varios años.

Los expertos advierten de que el país necesita reforzar sus planes de adaptación, proteger sus recursos hídricos y transformar sus modelos de producción y consumo energético. Porque los datos no dejan lugar a dudas: el clima extremo ya está aquí, y sus consecuencias se miden en vidas perdidas.