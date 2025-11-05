Los testimonios de las víctimas de la DANA siguen en el Congreso: piden a los políticos que se pongan a trabajar y lo hagan juntos

Los desgarradores testimonios de las víctimas de la DANA en el Congreso: "Estoy muerta por dentro"

El Congreso de los Diputados escucha por segundo día a los representantes de las víctimas de la DANA. Denuncian descoordinación y falta de medios, informa María Galán. Esta vez han sido el presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, un bombero y una policía local los que han narrado los momentos de angustia vividos el día de la DANA. Y sus testimonios no pueden ser más esclarecedores.

Tanto Verónica, policía, como Alejandro, bombero, "se dejaron la piel ese día intentando salvar vidas y ayudar en un infierno de oscuridad, barro y agua. Voces que han pedido que no vuelvan a pasar 30 años para arreglar los barrancos y víctimas que dicen haberse sentido abandonados por todos, que hubo descoordinación entre administraciones y falta de medios".

Cristian pide a los políticos un Pacto de Estado y que "se pongan a trabajar" para evitar otra tragedia

No ha podido ser más claro el presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, Cristian Lesaec, que ha llevado al Congreso la camiseta con el lema '229 muertos, O responsables, Valencia no olvida'. Su mensaje rotundo: "La sensación que tuvimos todos los valencianos y valencianas fue de estar totalmente abandonados. Lo que les pido es que cumplan. Hagan los deberes y sean todos capaces de ponerse a trabajar. Pacto de Estado".

La asociación a la que representa Lesaec, con 630 asociados, además de apoyar a los familiares de fallecidos en la DANA, también protege a quienes han perdido sus negocios, sus casas, sus coches, su trabajo, a empresas, a autónomos. "Pediría una especie de pacto de Estado con miras a tomar nota de todo lo acontecido, para ponernos a trabajar todos juntos, independientemente de los partidos, olvidando las siglas y pensando en las personas a las que representamos", ha subrayado Lesaec.

Es importante actuar juntos para lograr medidas "respetables y eficaces" y evitar que tragedias como la vivida en la comarca valenciana se repitan.

Durante su intervención, Lesaec ha recordado que la comarca valenciana ha sufrido "la peor catástrofe en décadas" y ha lamentado la falta de coordinación y respuesta por parte de las administraciones. También ha cuestionado la gestión del Departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana y ha señalado directamente a su responsable, Salomé Pradas, de quien ha recordado que se declaró "incompetente" en sede judicial. "Esto no es poca cosa. Si la responsable de emergencias se declara incompetente, nos preguntamos quién decidió que la señora Salomé Pradas era la persona más adecuada para ocupar ese cargo y cuál era su perfil", se ha preguntado Lesaec.

Asimismo, ha denunciado la falta de coordinación institucional y la lentitud en la toma de decisiones tras la DANA, con un "presidente desaparecido y unas administraciones incapaces de ponerse de acuerdo para actuar con la urgencia y contundencia necesarias". También ha pedido a los políticos ponerse de acuerdo para arreglar los barrancos; "son las arterias de nuestra comarca". "Sabemos que cada año enfrentamos DANAS, necesitamos que esos desagües que son los barrancos y los ríos estén en las mejores condiciones posibles".

El barranco del Poyo ha tenido "idas y venidas". Desde 1995 hasta 2025 "hemos tenido una serie de proyectos pero al final no han acabado en nada", la sensación es un poco de "cachondeo". Ha insistido en reclamar a los políticos no tardar de nuevo treinta años en ponerse de acuerdo "para arreglar los barrancos; "Hablen con ingenieros, con quienes consideren, los necesitamos, es vital".

Lo que les pido es que cumplan. Hagan los deberes y sean todos capaces de ponerse a trabajar

Verónica duerme y se despierta con la mirada de una niña ahogada a la que no pudo salvar

La emoción ha llegado de la mano de Verónica, policía local que ha relatado cómo aún se acuesta y se despierta con la imagen de la mirada de la niña que no pudo salvar en la riada: "Cayó al agua y aunque se le indicó que intentara cogerse a algo y que flotara, la corriente era mucho más fuerte. Me hizo caso hasta el último momento. Su mirada me acompaña cada noche y cada mañana al despertar", dice compungida.

Tras reclamar a los políticos medidas que impidan que se repitan catástrofes así, ha pedido que "las luces de todas las víctimas" sirvan como camino "para legislar mejor", para "minimizar" riesgos que puedan producirse en el futuro. "No vivo con rencor", ha dicho y ha reclamado a los responsables de la gestión de este tipo de situaciones que se formen, se preparen correctamente, para que en caso de situaciones similares sean "ejemplares"

Alejandro, bombero, salió en pijama de su casa para ayudar: "Allí no había nadie, ni militares, ni policías, ni tiendas..."

Alejandro Israel es bombero. Salió a la calle como voluntario desde su casa, en pijama, el día de la tragedia, para ayudar en lo posible a otros cuando se enteró de que subía tanto el agua. Al principio pensó que era un escape de agua, luego los niveles seguían subiendo, hasta las rodillas; los contenedores flotaban, los empleados de una residencia acercaban a las personas con movilidad reducida al ascensor y al rato se fue la luz.

En el Congreso ha relatado lo que vieron sus ojos el día de la catástrofe. "Yo esperaba ver hospitales de campaña como se ven en otras emergencias, militares, policías... no vimos nada. No había nadie". "Yo fui a ponerme a disposición de quién estuviera a cargo de la emergencia. Fuimos a ofrecernos como profesionales y ciudadanos", para cualquier cosa, desde llevar oxígeno, medicación a gente en riesgo, buscar desaparecidos, lo que fuera.

"Ese codo con codo" de los vecinos durante la catástrofe es el que pide también en el Parlamento, ha dicho. "Me gustaría que pasara aquí lo que pasó en mi pueblo, en los pueblos. Los concejales no miraban" de qué partido eran unos u otros a la hora de ayudar.

"Estuvimos solos" tres, cuatro, cinco días... No había nadie para ayudarnos, saqueaban supermercados y no había nadie que lo evitara, y al día siguiente tampoco había nadie", ha reiterado abatido. "No teníamos nada, necesitábamos hospitales de campaña, sanitarios, de todo". "Los agricultores, los tractoristas hicieron un trabajo increíble mientras estábamos abandonados", ha asegurado.

Y ¿quién tuvo la culpa del desastre? se ha preguntado con dolor; pues bien, "eso lo tiene que decidir la justicia", la responsabilidad de cada uno, desde la de concejales de pedanías hasta la del resto de estancias de los gobiernos competentes, ha respondido.

Yo esperaba ver hospitales de campaña como se ven en otras emergencias, militares, policías... no vimos nada

Estas declaraciones se producen en el mismo día en la que la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la DANA ha acordado este miércoles citar a declarar como testigos al síndic (portavoz) del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, al dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió el día de la DANA, y a varios miembros del equipo del president de la Generalitat.

La magistrada justifica la necesidad de estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada, Salomé Pradas, "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024", según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Los miembros del equipo del president -actualmente en funciones tras su dimisión del pasado lunes- que tendrán que testificar son el secretario autonómico de Presidencia, el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación de la Generalitat, el director general de Comunicación y Promoción Institucional, la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia y un asesor del jefe del Consell.