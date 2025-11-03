Vilaplana afirma que no percibió prisa en Mazón en su comida el 29-O y que se despidieron hablando de fútbol.

La periodista no aporta al juzgado el tique del parking al no disponer de él y asegura que el expresidente estaba comunicado.

La periodista, Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el 29 de octubre en el ventorro, ha sido increpada por algunos familiares de las víctimas a su entrada al juzgado de Catarroja y se ha mostrado visiblemente nerviosa. Dentro, muy nerviosa y entre lágrimas, ha contado como testigo ante la juez que investiga la DANA, cómo llegó al Ventorro sobre las 15 horas y comió con el president en un reservado de la planta de arriba de este restaurante valenciano. Estuvieron solos, solo entraba el dueño del establecimiento que llegó a entregar a Mazón un sobre para que firmara unos papeles, lo que demostraría que Mazón no estaba incomunicado.

De hecho, según Vilaplana, él estaba constantemente hablando por teléfono y recibiendo mensajes en el móvil. Aunque ellos no hablaron de la DANA. De hecho, la periodista ha negado que le enseñara un vídeo de Utiel que su exmarido había enviado a un chat familiar, y que -asegura- no abrió. aunque sí contestó con una emoticono de sorpresa al leer el titular.

En un momento dado del encuentro, que asegura Vilaplana, fue de trabajo, de casi cuatro horas, mientras la DANA inundaba la provincia de Valencia, Mazón le pidió permiso para quitarse la chaqueta y ponerse un jersey.

La comida, asegura Maribel Vilaplana, concluyó a las 18:45, y efectivamente, Mazón la acompañó al parking, aunque ella no tiene el ticket. de camino continuaron hablando ya de noche, con un president, que no dio la sensación de tener ninguna prisa, ha contado la experta en comunicación quien ha asegurado que este fin de semana ha tenido que ir a urgencias al sufrir una crisis de ansiedad tras encontarse en el peor momento, en la peor situación posible.

La periodista Maribel Vilaplana ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 que, durante la comida de trabajo que mantuvo ese día con el ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, éste no mostraba "prisa" y que, de hecho, se despidieron a las 18.45 horas --cuando ya había fallecidos por la riada-- hablando de fútbol. También ha dicho que Mazón estaba comunicado y que "atendía su teléfono móvil", "hablaba y también escribía".

Vilaplana se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, órgano que investiga la gestión de la dana que ha dejado 229 víctimas mortales, además de cuantiosos daños personales y materiales.

La comunicadora estaba citada en el juzgado a las 9.30 horas aunque se ha presentado media hora antes, a las 9.03 horas, cabizbaja y sin hacer ninguna declaración a la nube de periodistas que le esperaban en la puerta. También se encontraba un hombre que perdió a su madre el día de la riada, quien le ha exhibido su foto y le ha pedido que "diga la verdad".

Al comienzo de su declaración, la jueza instructora le ha pedido a Vilaplana el tique del parking donde dejó el coche el día de la dana y al que, según desveló recientemente, le acompañó Mazón tras la comida de trabajo. La periodista no ha podido aportarlo al afirmar que no disponía del mismo, con lo que la magistrada lo reclamará a su banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.

Mazón no estaba incomunicado, incluso le entregaron un documento para firmar

Seguidamente, la periodista ha ido describiendo la comida que mantuvo con el ya expresidente, que se prolongó durante cuatro horas, desde las 15 hasta las 18.45 horas. Ha comentado que en el transcurso de la comida Mazón recibía llamadas en su móvil, "se levantaba y las atendía", ha dicho. También ha señalado que le entregaron un sobre con documentos que firmó.

Así, la comunicadora ha indicado que el expresidente no estaba incomunicado ese día, puesto que "hablaba y escribía por el móvil", pero ha indicado que no recuerda el tono o sonido de su teléfono. "El se apartaba cuando le sonaba el móvil", ha dicho, a lo que ella le preguntaba si quería que se retirase, pero él le respondía que no se preocupara.

"Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando", ha comentado, para agregar que no le comentaba "nada" de las conversaciones que mantenía. "Nunca me comenta nada ni oigo palabras como dana, Cecopi o lluvias", ha apostillado.

Preguntada por un vídeo que recibió en su móvil sobre las 17.30 horas en el que aparecía Utiel (Valencia) inundado, la comunicadora ha lamentado que se le está "utilizando". Ha indicado que lo recibió en un chat familiar, que se trataba de un link que le pasó su exmarido, que no abrió. Puso un emoticono de sorpresa. "Me atormenta no haber abierto ese link porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho... 'ostras'", ha señalado. Ha indicado que cree que miró el mensaje familiar en una de las ocasiones en las que Mazón se había levantado de la mesa.

Como si no pasara nada

En este momento, la periodista ha indicado a la jueza que se pregunta por el motivo por el que Mazón "pudo seguir con normalidad" la comida, por el hecho de que siguiera hablando con ella y continuara como si no pasara nada.

A este respecto, Vilaplana ha señalado que la actitud de Mazón durante la comida era "distendida" y ha asegurado que no percibió "prisa" en él. De hecho, ha explicado que cuando salieron del restaurante y se dirigieron al parking, ella, que trabaja para el Levante, le pidió que fuera a ver un partido de fútbol, un derbi contra el Elche.

En ese momento, ha dicho, paseaban "con normalidad". Ha señalado que ella no tenía prisa y que tampoco tenía la sensación de que Mazón la tuviera, con lo que siguieron hablando de fútbol.

Una vez en el parking, la periodista ha comentado que tuvo que ir a su coche a recoger el ticket y luego fue al cajero a pagar, y tardaría unos cinco minutos. Preguntada por si escuchó el nombre de Pradas en su comida con Mazón, ha dicho que no lo recordaba.