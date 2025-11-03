Las reacciones a la dimisión de Mazón: Rufián la califica de "cobarde, falaz y perversa" y Feijóo la aplaude

Feijóo aplaude la dimisión, cree que ha habido una "cacería", y Abascal acusa al PP de "hacer el juego a Sánchez"

El PSOE y Sumar ven insuficiente la dimisión de Mazón que tachan de "fraude"

Compartir







Mazón dedicó muy poco tiempo a las víctimas y mucho a sí mismo. El primero en afeárselo de forma muy dura ha sido Gabriel Rufián, que ha considerado su dimisión "a la altura del personaje. Cobarde, falaz y perversa. Ah. Y 5 segundos para los 229 muertos". Para Oriol Junqueras, "mi dimitiendo, Mazón ha estado a la altura del dolor que ha causado en la sociedad valenciana." Sin embargo, el presidente de su partido Núñez Feijoo dice que es una decisión correcta.

PUEDE INTERESARTE Así fue la comida de Vilaplana con Mazón

Con la incógnita de qué tipo de renuncia ha elegido Mazón. Feijoo habla de una buena decisión. "Ha presentado la dimisión un compañero, ha reconocido equivocaciones, cometió errores, pero no es un asesino, ha sufrido una cacería...", señala un líder popular que también ha quedado tocado por la tardanza del president de la Generalitat en asumir su responsabilidad.

Cacería, de hecho, es la misma palabra usada por Mazón. Tres horas después, Feijóo repite el mismo guion: la culpa también es del gobierno. "Ninguna emergencia depende solo de uno". Feijóo ha pedido a Vox "altura de miras". Y tras él, todos los barones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Compromís: "¿Ha dimitido en diferido? ¿Lo han dimitido?"

Compromis ha considerado a Mazón un "presidente indigno que no sabemos que ha anunciado. ¿Ha dimitido en diferido? ¿Lo han dimitido?".

Baldoví ha hecho hincapié en que Carlos Mazón "se irá un año después --de la dana del 29 de octubre de 2024-- sin haber recibido a las víctimas" de la tragedia y ha lamentado: "A lo que estamos asistiendo realmente es a un juego de despachos, a un juego de política, sin dar la voz a quien realmente ha de tenerla hoy, que es el pueblo valenciano".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Así, ha reclamado "pasar página de este Mazón y de este año negro de la política valenciana" y ha apostado por "comenzar a hablar de los verdaderos protagonistas, que tendrían que ser las víctimas, las familias, la reconstrucción y las cosas del día a día de los valencianos". "Y mientras este 'president' no se vaya de verdad no podremos acometer los verdaderos problemas", ha sostenido.

Además, el síndic de Compromís ha replicado al jefe del Consell, quien en su comparecencia ha "apelado a la responsabilidad de esa mayoría que le hizo presidente", para afearle que haya "vuelto a dejar bien claro que el futuro presidente o presidenta de la Generalitat, si finalmente dimite Mazón, lo elegirá Vox". "No lo elegirá el PP, no lo elegirá --Alberto-- Núñez Feijóo, lo elegirá Santiago Abascal y dependerá de Santiago Abascal y de Vox, una auténtica vergüenza para los valencianos y valencianos",

Diana Morant: "Es un fraude de solución"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, consideran que Mazón ha presentado "un fraude de solución que no es lo que demandan los valencianos, es una prórroga, se quieren dar más tiempo y los valencianos no lo tenemos", y apuntan ahora a Feijóo. Considera Morant que "Mazón se cobija en les Corts para no asumir las responsabilidades ante la justicia y consideran la gestión de Feijoo deplorable: "Habla primero con Abascal y antes le daba palmadas en la espalda a Mazón".

Mazón "ha vuelto a dibujarse como una víctima, no lo es, es el verdugo que no haciendo uso de su obligación, condicionó lo que pasó el 29, ha intentado reescribir", ha señalado el PSOE, que ha puesto en valor el papel de las víctimas "que han conseguido su dimisión" que "llega tarde y mal". La marcha de Mazón supondrá "un alivio, aunque parcial", para los miles de víctimas de las inundaciones porque ahora "se cobija" en Les Corts para no asumir las responsabilidades judiciales sobre su gestión de la DANA.

Óscar Puente: "Ser mala persona es que mientras tus vecinos se ahogan tu estas pasando el rato"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado el "espectáculo lamentable" del ya presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por intentar "culpar a otros de lo que son sus propias culpas" de su gestión en la DANA.

Puente ha reprochado también a Mazón que haya anunciado su decisión "mintiendo sobre la aportación que cada administración ha hecho a la recuperación de Valencia" y ha recordado que eso se puede ver y contrastar en la web "infodana". Dicho esto, ha subrayado que "el único que dejó abandonados a los valencianos fue el señor Mazón", porque prefiri�ó continuar "con el ocio a cumplir con sus obligaciones en el día que más falta hacía", ha apostillado.

En cuanto a las insinuaciones de Mazón en las que acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser mala persona por no ayudar a los valencianos, Puente le ha respondido: "Ser mala persona es aquel que mientras los vecinos de su comunidad se ahogan, está pasando el rato en un restaurante o donde fuere que estuviera".

Urtasun, portavoz de Sumar, reclama "elecciones anticipadas para limpiar el Gobierno"

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana para "limpiar" el Gobierno autonómico y ha criticado que Carlos Mazón mantenga por ahora su acta de diputado pese a su anuncio de dimisión en diferido como presidente de la Generalitat, que llega "tarde". De esta forma, ha agregado que no puede haber solo un mero relevo como si fuera "maquillaje político".

Para Urtasun, hoy se asiste al "principio del fin de una de las etapas más vergonzosas para la historia de los valencianos" y ha afeado que Mazón mantiene de momento su acta "para no enfrentarse a la justicia". Es más, ha reprochado a Mazón que Mazón ni siquiera ha proferido la palabra "dimisión" y solo ha dedicado una sola frase a las víctimas en su declaración institucional.

"Mazón ha sido el peor presidente posible en el peor momento posible", ha enfatizado para denunciar que, a su juicio, Feijóo es el "principal responsable de que Mazón haya tardado un año en irse" y ahora lo que hace es dejar Valencia en manos de Abascal".

Mónica García, ministra de Sanidad: "En el modelo del PP crecen los Mazones"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que el president se marche “tarde y mal”: "Se va Mazón, tarde y mal, pero queda el modelo PP en el que crecen los Mazones. El modelo de las residencias y de los incendios, el de la DANA y los cribados. El de la mentira, la negligencia y los insultos. El problema no es Mazón, es el PP".

Abascal: "Es un balón de oxígeno a Sánchez que ya tiene su chivo expiatorio"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado que su partido no moverá pieza con el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana hasta que el PP "se aclare" a nivel interno y ha desvelado que este le llamó por teléfono para informarle de su decisión ante de su comparecencia. En un encuentro con los medios de comunicación en Plasencia (Cáceres), Abascal ha desvelado que Mazón le llamó para comunicarle su dimisión antes de que compareciera para anunciar su decisión. "No me ha dicho nada que yo no haya dicho aquí y que él no haya dicho en público", ha precisado el líder de Vox.

Preguntado por la decisión de Mazón, el líder de Voz ha dicho que la dimisión es "un perfecto ejemplo de cómo el PP ha acabado dándole al Gobierno un chivo expiatorio, que lo único que hace es exonerar a Pedro Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la dana".

"Supone entregar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez", ha añadido Abascal, quien considera que el PP podría haber tomado dicha decisión hace seis meses o un año, pero "ha sido hoy", el día en el que el Tribunal Supremo propone sentar en el banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García en la parte de la causa centrada en mordidas por presuntos contratos irregulares de mascarillas.

El PP ha tomado esta decisión, ha continuado Abascal, "cuando ha querido y, desde luego, no ha consultado con nosotros para nada". A su juicio, "el gran culpable" de la tragedia de la DANA es Pedro Sánchez, junto con los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, así como de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. "Lo son porque negaron la ayuda internacional, racanearon la ayuda, evitaron a toda costa que la ayuda llegara a tiempo y se negaron -en su día- a la construcción de las infraestructuras hidrológicas, las cuales habrían paliado este desastre", ha agregado.