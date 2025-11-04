El calendario de la sucesión de Carlos Mazón

Lidia Camón 04 NOV 2025 - 14:49h.

El calendario: Pase lo que pase no vamos a tener president mínimo hasta final de mes.

PP y Vox ya negocian mientras Juanfran Pérez Llorca es el mejor colocado para ser president

Dimitió ayer, pero hoy Carlos Mazón ha presidido el Consell. Y en vez de hacerlo en Valencia, lo ha hecho en su tierra, Alicante. Y completamente blindado. Mazón se ha llevado a su gobierno a la Ciudad de la Luz, un complejo alejado del centro de la ciudad. Entre los puntos del día, estaba el cese del vicepresidente segundo y encargado de la reconstrucción, el general Gan Pampols, aunque ahora, el relevo que preocupa es el suyo.

En el coche oficial, blindadísimo, se ha presentado Mazón a presidir su Consejo de Gobierno semanal. Mientras esto ocurre, Feijóo y Abascal ya han hablado para acordar el sustituto de Mazón y, según el PP, ambos han coincidido en la necesidad de dar estabilidad a la región. El PP presiona a Vox para que no apriete el botón nuclear de elecciones. Este mismo lunes, Feijóo ya reclamó expresamente a Vox estar "a la altura" y "facilitar cuanto antes" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, ya que, según dijo, la tarea política "más urgente" sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la DANA.

PP y Vox inician los contactos

El PPCV y Vox "iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes", mientras que la dirección nacional del PP "hará seguimiento de esas conversaciones, según fuentes de la formación. Desde 'Génova' han asegurado que la llamada de hoy entre Feijóo y Abascal ha sido "cordial y en buen tono" pero "no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura", han añadido las mismas fuentes.

Este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que confía en llegar a un acuerdo con Vox sobre la persona que relevará a Mazón, ya que, según ha dicho, a la Comunidad Valenciana "le conviene estabilidad" en vez de ir ahora a las urnas. "Hay un gobierno que está gobernando, hay un gobierno estable, hay un gobierno que tiene presupuestos, y yo creo que lo que le conviene es la estabilidad y seguir gestionando esta crisis provocada por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez", ha declarado en una entrevista en 'Telecinco'.

Además, 'Génova' no contempla mover por ahora a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha sonado siempre en las quinielas como favorita de Feijóo para sustituir a Mazón. "Es muy complicado afrontar el relevo de dos personas", advierten fuentes de la cúpula del PP.

La alcaldesa de València y presidenta del PP en esta ciudad, María José Catalá, ha señalado este martes, preguntada por si se ve como alternativa a la Presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, que este "es momento de ser respetuosa y prudente".

"Creo que este proceso es lo suficientemente trascendente e importante en mi partido" como "para que yo mantenga una actitud muy respetuosa y, sobre todo, muy prudente al respecto", ha indicado la primera edil durante la visita que ha realizado al nuevo centro sociocultural de El Pilar. "Por tanto, lamentándolo mucho, no voy a pronunciarme respecto de estas cuestiones", ha añadido preguntada por cómo lleva la situación que vive el PP tras la renuncia de Mazón, cómo ve que se esté hablando de ella como posible titular del Consell y si se está pensando dar el salto a la Generalitat.

Asimismo, ha considerado que su partido va a resolver esa situación "de forma ágil" y "bien" y ha dicho que también cree que seguirá gestionando la Comunitat Valenciana, la ciudad de València, las tres capitales de provincia de esta autonomía y sus tres diputaciones "con máxima diligencia, centrados en la recuperación --tras la dana del 29 de octubre del pasado años-- y, sobre todo, atendiendo a las personas".

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, es uno de los mejor situados para convertirse en nuevo presidente de la Generalitat porque tiene acta de diputado en las Cortes valencianas y una relación fluida con los de Abascal. El PP no quiere una lucha de futuro entre Catalá -la preferida de Génova como cartel electoral- y Mompó, al que prefieren en Valencia.

El calendario para sustituir a Mazón

Lo que sí sabemos es que con la dimisión de Mazón ya registrada, el calendario empieza a correr. Pase lo que pase no vamos a tener president mínimo hasta final de mes. Mínimo porque a partir de aquí se abren varios escenarios. Desde hoy hay 12 días hábiles para presentar candidatura, es decir, hasta el 19 de noviembre.

Una vez haya candidato, el reglamento da entre tres y siete días hábiles más para convocar el pleno y votar: tiene que salir por mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda votación. En ambos casos, Vox tiene la llave. Si no sale president en ese momento hay un plazo de 2 meses para presentar nuevas candidaturas: nos iríamos a final de enero. Y si para entonces tampoco hay nuevo president, se disuelven las Cortes Valencianas y se convocan elecciones que serían ya en primavera, en 60 días.

La síndica adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, ha garantizado que su grupo presentará "candidato o candidata" para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat "en tiempo y forma", de manera que cumplirá la "obligación y responsabilidad" que tiene de hacerlo. De hecho, ha valorado que la "propuesta" que presenten será "la mejor para liderar la continuación al impulso a la reconstrucción que necesita nuestra tierra".

Las víctimas y la oposición piden elecciones

"Queremos votar", gritaban anoche las víctimas de la DANA concentradas ante el Palau de la Generalitat. No son los únicos. El Gobierno en tromba presiona al PP para convocar elecciones,. Lo pide Óscar López y varios ministros, que piden la decencia de dar la voz a los valencianos.

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, cree que la salida ante la crisis "sin precedentes" que vive la Comunidad Valenciana debe ser la convocatoria de elecciones, ante la que -ha señalado- no dudaría en dejar el ministerio para liderar la candidatura socialista. Para Morant, "la mejor manera de resolver este tipo de encrucijadas es darle la voz al pueblo", ha asegurado la responsable socialista valenciana en TVE. "El PP lo que tenía que haber hecho es convocar las elecciones" y dejar de "escudarse" en otros y eludir su responsabilidad.

La ministra ha lamentado que Carlos Mazón siga siendo presidente en funciones y presidente del PP de la Comunidad Valenciana. "Sigue siendo el que manda en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y sigue en su escaño, de manera que está protegido con el aforamiento y también con un sueldo público".

Sobre la posibilidad de que PP y Vox estén negociando una candidatura continuista, Morant cree que sería "una solución en los despachos": "Primero fue un pacto de la servilleta, luego fue un pacto del Ventorro y ahora cómo lo vamos a llamar, o sea, ya no hay más vergüenza. No cabe más vergüenza en política. Esto es una crisis sin precedentes".

Morant cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "atado su futuro con Mazón, son cómplices". "De hecho, una de las cosas que más daño han hecho también a las víctimas ha sido ver a Feijóo abrazándole y aplaudiéndole" en el último cónclave de su partido en Murcia.

"Abramos ventanas y cajones, saquemos toda la verdad, y lo primero que haría -si llega a la presidencia de la comunidad- sería recibir a las victimas que han sido tan maltratadas por Mazón", ha concluido.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reprochado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón --que anunció en la víspera su dimisión--, que despreciase a las víctimas de la DANA en su discurso de renuncia, le ha reprochado que no convoque elecciones y acusa al Partido Popular de dejar el futuro de la Comunidad Valenciana en manos de Vox.

Además, ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los ministros vayan a acudir a la comisión de investigación en el parlamento autonómico sobre la catástrofe de hace un año porque no tienen obligación de hacerlo, según ha indicado.

"Al señor Mazón le ha derrotado el coraje y la decencia de las víctimas", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, subrayando que sus declaraciones son "indignas" porque ha mentido, repartido culpas y no ha asumido ninguna responsabilidad. Además ha tratado de poner el foco sobre el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalando que ha demostrado una falta absoluta de liderazgo y ha dejado "en manos de la ultraderecha" el futuro de la Comunidad Valenciana.

El anuncio de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ha coincidido con la reunión que los dirigentes del Partido Popular celebran mensualmente en la sede de la calle Génova, una cita con muchas ausencias en la que ha reinado la tristeza y el alivio. Así lo asegura a EFE uno de los dirigentes que ha asistido a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quien señala que la decisión de Mazón era, ante todo, "inevitable".

"Es un día duro", reconoce otro de los dirigentes que ha participado, quien ha contado que Mazón está "roto" en lo personal, mientras que en lo profesional tiene una situación muy difícil.

Mazón anunciaba pasadas las 9 de la mañana su decisión de dejar el cargo porque, un año después de la DANA que acabó con la vida de 229 personas en la provincia Valencia, ni él ni su familia pueden más, ha contado.

De los presidentes sólo se ha visto al murciano, Fernando López Miras, quien a la entrada alababa la decisión de Mazón y afirmaba que lo que hoy se ha visto es un acto de "responsabilidad" de una persona que "ha asumido errores". Aunque suelen estar presentes en la mayoría de reuniones del CEN, en esta ocasión no han acudido ni la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros.

Sí ha asistido el líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien también ha hablado y ha dicho que respeta "al máximo" las palabras de Mazón y su decisión de asumir responsabilidades.