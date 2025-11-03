Carlos Mazón dimite: ¿Y ahora qué?

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha registrado a las 15.24 horas de este lunes en Les Corts su renuncia al cargo de jefe del Consell.

Susana Camacho, de Noticias Cuatro, analiza la situación política en Valencia tras la dimisión de Carlos Mazón.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha registrado a las 15.24 horas de este lunes en Les Corts su renuncia al cargo de jefe del Consell, seis horas después de haberlo anunciado en una comparecencia pública. "De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", reza el escrito presentado por registro de entrada.

Mazón ha anunciado a primera hora de este lunes que iba a presentar su dimisión, al considerar que no "puede más" a nivel personal y que "la Generalitat necesita un nuevo tiempo", un año después de la dana que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Además, ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell. Fuentes consultadas habían señalado que la renuncia se iba a presentar en los próximos días, aunque finalmente se ha formalizado por registro de entrada en la cámara autonómica a las 15.24 horas.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este lunes que su partido no moverá pieza con el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana hasta que el PP "se aclare" a nivel interno y ha desvelado que este le llamó por teléfono para informarle de su decisión ante de su comparecencia.

En un encuentro con los medios de comunicación en Plasencia (Cáceres), Abascal ha desvelado que Mazón le llamó para comunicarle su dimisión antes de que compareciera para anunciar su decisión. "No me ha dicho nada que yo no haya dicho aquí y que él no haya dicho en público", ha precisado el líder de Vox.

Respecto al futuro del Ejecutivo valenciano, Abascal ha anunciado que su formación política no moverá pieza hasta que el PP "se aclare" a nivel interno y "salga de sus dudas" y de "los precipicios por los que se tiran, tal como han hecho en el día de hoy", en alusión a la decisión de Mazón.

"No se sabe si el PP quiere convocar elecciones, si quiere elegir a un candidato u otro. Nosotros no vamos a hacer ninguna valoración anticipada antes de que ellos se aclaren", ha insistido el líder de Vox.

En este marco, sí ha apuntado que "lo más importante" no es el candidato y sí las ideas. "No es cuestión de personas, es de ideas", el eje sobre el que girará, según ha argumentado, "la toma de decisiones que hagamos nosotros", como siempre ha sido "para investir Gobiernos como para aprobar presupuestos". "No nos vamos a salir de nuestro carril", ha recalcado.

Preguntado por la decisión de Mazón, el líder de Voz ha dicho que la dimisión es "un perfecto ejemplo de cómo el PP ha acabado dándole al Gobierno un chivo expiatorio, que lo único que hace es exonerar a Pedro Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la dana".

"Supone entregar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez", ha añadido Abascal, quien considera que el PP podría haber tomado dicha decisión hace seis meses o un año, pero "ha sido hoy", el día en el que el Tribunal Supremo propone sentar en el banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García en la parte de la causa centrada en mordidas por presuntos contratos irregulares de mascarillas.

El PP ha tomado esta decisión, ha continuado Abascal, "cuando ha querido y, desde luego, no ha consultado con nosotros para nada". A su juicio, "el gran culpable" de la tragedia de la dana es Pedro Sánchez, junto con los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, así como de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. "Lo son porque negaron la ayuda internacional, racanearon la ayuda, evitaron a toda costa que la ayuda llegara a tiempo y se negaron -en su día- a la construcción de las infraestructuras hidrológicas, las cuales habrían paliado este desastre", ha agregado.

Susana Camacho, de Noticias Cuatro, analiza la situación actual tras la dimisión de Mazón

¿Qué va a pasar ahora?

Hay rumores de que Mazón podría cogerse una baja médica. Lo que parece claro es que no renunciará a su acta de diputado, por tanto sigue aforado, y por tanto no tendrá que dar explicaciones ante la jueza de la DANA. Ahora comienza una negociación a cara de perro para designar a un presidente interino. Quien más papeletas tiene es el actual portavoz del PP en las cortes valencianas, Juanfran Pérez Llorca. Pero todo eso está en manos de Vox. Feijóo y Mazón hoy presionan a Abascal para que no deje caer el Gobierno.

Y ¿qué va a hacer Abascal?

Vox se ha beneficiado de que Mazón se cociera en su propia salsa durante todos estos meses. Eso ha disparado a Vox en las encuestas. Ahora Abascal debe medir qué le interesa más si seguir dando oxígenos a un gobierno muy tocado o apretar el botón nuclear de unas elecciones. Si decide elecciones el PP intentará apuntalar el relato de la pinza PSOE-Vox.

Esta puede ser la mayor crisis a la que se enfrenta Feijóo. ¿cómo ha sido la negociación de la salida de Mazón y sobre todo, hay acuerdo sobre el sucesor de Mazón?

Ha sido un domingo de infarto con continúas llamadas entre Feijóo y Mazón. Feijóo quería zanjar la crisis ayer mismo, pero las negociaciones se han dilatado hasta primera hora de hoy. Pero el pulso continúa por quién será el candidato si hay elecciones. La candidata de Génova es la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pero el PP Valenciano ha maniobrado para colocar a Vicente Mompó, presidente de la diputación provincial de Valencia. La dirección nacional del PP ya les ha advertido de que es el partido quien decide, pero el órdago está servido y eso podría afectar al liderazgo de Feijóo.