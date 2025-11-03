Juanjo, con la foto de su madre muerta en la DANA en la mano, tras dimitir Mazón: "Quiero cárcel"

Juanjo, con la foto de su madre muerta en las manos: "Quiero cárcel, no me valen dimisiones".

Las víctimas de la DANA no están conformes con la dimisión de Mazón, piden llegar hasta el final, incluso si acaba el cárcel.

Las víctimas de la DANA no están conformes con la dimisión de Mazón. Quieren que rinda cuentas ante la justicia. Un ejemplo de ello es Juanjo Monrabal, que con la foto de su madre en las manos, el día que Mazón ha dicho que se marcha, pide que se llegue hasta el final. "Quiero cárcel, no me valen dimisiones". Juanjo recuerda el calvario por el que han pasado las víctimas de la DANA. "A mí de un plumazo se me acabó la vida en una hora". Si Mazón habla de lo que está pasando su familia, que imagine lo que están pasando las de los 229 muertos, argumenta.

Las víctimas de la DANA piden la comparecencia de Mazón ante la Justicia y destacan la nula confianza que les provoca tras sus cambios de versión y su forma de actuar durante la tragedia y este año. Señalan que los insultos en el funeral de Estado y su presión de un año han influido en su adiós. Consideran que su dimisión es solo "un primer paso", que no pararán hasta llevar a los responsables "a la cárcel" y que la renuncia del presidente de la Generalitat es "un éxito de la dignidad" de los valencianos.

"Es un día para felicitarnos todos, pero es un primer paso", ha afirmado Salva Mocgoli, de la Asociación de Damificados de l’Horta Sud, en un acto de apoyo a las víctimas ante su comparecencia del martes en la Comisión de Investigación del Congreso. Una treintena de asociaciones sociales y sindicales se han reunido en la sede del Ateneo de Madrid para manifestarles su respaldo.

"No vamos a parar hasta llevar a esta gente a la cárcel y hasta cambiar la cultura de la prevención y de las emergencias en este país", ha añadido el portavoz de los damnificados.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes su renuncia como jefe del Ejecutivo valenciano, aunque seguirá gobernando en funciones hasta que el BOE publique el nombramiento del nuevo presidente. "No sabemos qué ha hecho. Es una persona a la que le cuesta tomar decisiones", ha asegurado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, quien ha indicado que la comparecencia de Mazón ha sido "desconcertante".

"Mazón no ha dimitido", ha dicho. "Ha hecho unas declaraciones infames, dolorosas, indignas. Acorde con su personalidad", ha indicado Álvarez, que este martes será la primera en intervenir en la Comisión de Investigación del Congreso.

La representante ha destacado que, tras este apoyo recibido en Madrid, las víctimas "no van a perdonar nunca" que la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no estuviese en el funeral de Estado en Valencia. "Estoy cansada de ser políticamente correcta", ha apuntado, y ha mostrado también su descontento con las quejas de Mazón por el efecto de las protestas en su familia. "Nuestros familiares son los que están recibiendo presiones para volver a trabajar", ha comentado.

Marilo Gradoli, de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre de 2024, ha dicho que, aunque Mazón "ha evitado la palabra dimisión" en su mensaje de esta mañana, el paso que ha dado ha sido un logro "de la ciudadanía y de las asociaciones civiles organizadas".

"Es un éxito de la dignidad y hemos logrado que una persona irresponsable, con una gestión criminal, haya tenido que asumir responsabilidades. No pararemos hasta que caiga el Consell y se acabe con las políticas negacionistas del cambio climático", ha señalado esta víctima.

Entre las entidades que han arropado a las víctimas ante su comparecencia del martes en el Congreso figuraban 7.291 Verdad y Justicia, CC.OO. y UGT, Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Federación Defensa Sanidad Publica, Federación de Sindicatos de Periodistas, Fundación Pedro Zerolo, Medicus Mundi o Yayoflautas Madrid. Las víctimas, vestidas con camisetas blancas con el lema 'A prisión' y una fotografía de Mazón, han comparecido en muchos momentos agarradas de la mano y emocionadas. Junto a Rosa María Álvarez, este martes comparecerán en el Congreso María del Carmen Gil, Ernesto Miguel Martínez, Dolores Ruiz Sánchez y María Teresa Pagán.