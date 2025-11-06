"Me encantaría que desde aquí todos aplaudieran, que me fuera con el calor y el apoyo de todos, no ya por mí, sino por los familiares de las 229 personas".

"Es la primera vez, tras tres días de comparecencias, en que todos los comisionados aplauden a una de las representantes de las víctimas.

Toñi García, la segunda víctima en comparecer este jueves en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA, ha conseguido que los diputados del PP y Vox le hayan aplaudido tras su testimonio, como ella misma les ha solicitado. Es la primera vez, tras tres días de comparecencias, en que todos los comisionados aplauden a una de las representantes de las víctimas que han pasado por la comisión.

Toñi perdió a su marido y su hija cuando intentaban sacar el coche del garaje en Benetússer. Ha explicado que sobre las 19.26 horas su marido y su hija bajaron al garaje para intentar sacar los coches y subirlos a la calle pensando que "estarían mejor" al ver una "lengua de agua marrón" que entraba hacia su zona.

El 29 de octubre del 2024, ha lamentado, pasó de "tenerlo todo" en su vida, "lo que más quería y lo que le daba sentido a perderlo íntegramente en un santiamén" y quedarse "sola", porque así es como se siente. "Sin el cimiento y el pilar de mi marido y mi hija esté destruida, rota y desgarrada en lo más profundo de mi existencia", explicó.

El día 31 de octubre encontraron los cuerpos, "juntos y fuera del coche". "La peor de las noticias llegó, ahí quedé herida de muerte, había perdido lo que más quería en mi vida, lo que le daba sentido", ha señalado llorando Toñi García, quien aseguró que daría toda su vida "por haber sido ella la que hubiera bajado a ese garaje y no ella".

Toñi ha reclamado expresamente el aplauso de los presentes para poder irse, según ha dicho, con el "calor" de todos. "Sólo así entenderé que mi dolor ha valido la pena", ha añadido. "Si de verdad han sentido sus palabras y quieren ayudarnos a todos nosotros, me encantaría que desde aquí todos aplaudieran, que me fuera con el calor y el apoyo de todos, no ya por mí, sino por los familiares de las 229 persona", ya que no han aplaudido a ningún compareciente en estos tres días.

"Si de verdad lo sienten, si de verdad están con nosotros por la verdad, por esa justicia, por esa reparación, les pido que una vez me vaya de aquí, aplaudan todos ustedes, solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, haya valido la pena".

La compareciente ha reconocido que tras la intervención todos los miembros de los distintos partidos le han dado el pésame además de aplaudir tras su intervención.

El PP y Vox, que habían recibido críticas de otros grupos por no sumarse a los aplausos con los que se habían cerrado las comparecencias anteriores, han así han atendido la solicitud expresa de esta víctima, que, hasta el momento, ha sido la única en conseguir este gesto unánime.

Toñi García ha señalado que la "mala gestión" y la "inacción del Gobierno Valenciano" hizo que ese día murieran en la Comunidad Valenciana 229 personas y ha lamentado que "a día de hoy seguimos sin saber la verdad, y desde entonces hasta ahora los familiares de las víctimas hemos sido insultados y maltratados, con intentos de dividirnos y silenciar o tergiversar la verdad de lo ocurrido".

Toñi García destaca la cercanía de Pilar Bernabé, pero no del Gobierno valenciano

Toñi García ha aprovechado para destacar que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, fue "la primera que contactó con cada uno de nosotros sin medios de comunicación para saber cómo estábamos y qué necesitábamos" y el día que la conoció le dio "una explicación de lo que hizo y no hizo y dónde estuvo ese día". "Sus puertas las hemos tenido abiertas", ha dicho.

Por el contrario, el Gobierno Valenciano "no ha tenido la decencia ni de contarnos la verdad ni pedirnos perdón desde el primer día, que era lo suyo". "Hasta hoy la dimisión entre comillas de Carlos Mazón es indignante, es un insulto para la ciudadanía, es totalmente incrédulo que una persona pueda llegar a ese estado de miseria y ser tan inhumano", ha denunciado

La alerta llegó tarde y mal redactada

La compareciente ha dedicado buena parte de su desgarrador testimonio a poner en valor las bondades de sus dos familiares y a detallar sus últimas horas, un testimonio que ha roto a muchos de los comisionados, a los que García ha exigido que se dediquen "en cuerpo y alma" y que aúnen esfuerzos para que una catástrofe así no vuelva a repetirse y para que logren "la verdad, la justicia, la reparación y la memoria" que merecen los fallecidos.

"Cada habitante guarda una historia terrible de aquella noche y los días que le siguieron, convirtiéndolo en un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, de muerte y finalmente de oscuridad, al que se sumó un silencio institucional como si del tercer mundo se tratara y todo ello por una alerta que llegó tarde y mal redactada", ha recordado.

Las 229 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana "no murieron por un fenómeno climático

Según Toñi García, las 229 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana "no murieron por un fenómeno climático, puesto que en la comarca del Horta Sud no llovía, murieron por una gestión irresponsable y negligente que la convirtió en una tragedia humana sin precedentes en nuestro país".

García ha reclamado que esta comisión de investigación sea ante todo "un acto de amor, una promesa de memoria y una manera de decirles donde quiera que estén que siguen caminando con nosotros en cada paso, en cada pensamiento, en cada gesto" y deseó que un episodio como el de la DANA "no vuelva a repetirse".

Concretamente, ha hecho un llamamiento para que esta comisión se dedique "en cuerpo y alma" para que "un episodio tan dantesco como la DANA" del 29 de octubre de 2024 "no vuelva a repetirse, aunando esfuerzos, combinando voluntades, ideas o elementos y poniendo todo el empeño para lograr un mismo objetivo".

Sumar y Vox y su 'pelea' por los aplausos

Sumar y Vox han protagonizado un rifirrafe este jueves en la Comisión de investigación de la dana en el Congreso a costa de los aplausos a las víctimas, con acusaciones que han concluido con las palabras del compareciente Josep Ignasi Carpio, que ha recriminado: en Valencia "no nos ha escuchado nadie, nos han maltratado".

Carpio, quien perdió a su hermano y sobrina en la catástrofe, ha contestado molesto, en su intervención en el Congreso, al diputado de Vox Ignacio Gil, con las siguientes preguntas: "¿quiénes nos utilizan? ¿a mí?" ¿quién utiliza a estas personas que fallecieron? ¿a sus familiares? "No nos han escuchado en Valencia, en nuestra tierra no nos han recibido", ha lamentado en su comparecencia.

"¿Por qué nos tienen que atacar como asociación que ha sido constituida?", ha dicho Carpio después de que previamente intervinieran otros miembros de la Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre.

"Vox en las Cortes Valencianas ha hecho ataques aberrantes contra las asociaciones y contra las víctimas", ha advertido Carpio.

El mando único de la emergencia lo tenía la Consellería de emergencias de la Generalitat Valenciana, ha insistido, tras denunciar la "total inacción de las autoridades competentes en materia de emergencias".

El tono de voz entre ciertos diputados fue a más en el Congreso después de que el portavoz de Sumar Nahuel González dijera enfadado que "todo esto está siendo muy fuerte", "ha tenido que ser una víctima la que ha tenido que mendigar que se les aplauda". "Ha tenido que ser una víctima la que exija respeto y atención del Consell. ¿No es muy fuerte lo que está pasando aquí?", ha insistido.

Tras esas palabras, el diputado de Vox ha afirmado, molesto, que la solidaridad con las víctimas se demuestra con palabras y con actitudes, con hechos.

"Nosotros aplaudimos con nuestros actos, con nuestra palabra y con nuestro compromiso a las víctimas, y yo creo que esa es la mejor forma de honrarlas, no tratar de utilizarlas", ha agregado para señalar: "Mi aplauso, el aplauso de mi grupo, es un aplauso de nobleza, de ánimo, de coherencia y de exigencia a fondo de las responsabilidades de todos; todos es todos sin la exclusión de ninguna cosa que al parecer otros no hacen. Mi compromiso es que no vuelva jamás a suceder lo ocurrido, que paguen sus responsabilidades políticas y penales, si las hubiere, que eso lo determinarán los tribunales, todos, unos y otros", ha añadido.