El juez Adolfo Carretero procesa al exdiputado Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá responde a Errejón tras amenazarla con una querella criminal: "Quería que se dijera la verdad"

Importante última hora del caso de Íñigo Errejón. Parece ser que el juez Adolfo Carretero no termina de creerse la versión del exmiembro del Congreso de los Diputados y todo apunta a que lo veremos sentado en el banquillo de los acusados. Carretero considera que hay, al menos, tres posibles delitos de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá.

Íñigo Errejón, procesado por el juez Carretero

Además, el juez considera que la versión de Elisa Mouliáa, es, al menos, "consistente en lo esencial", tal y como viene reflejado en el acto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque admite que sí que hay varios detalles que la actriz no recuerda de ese día, como lo relacionado con el polémico pestillo de la puerta.

Respecto a los peritos que trataron el caso, sus versiones y sus pruebas periciales son un tanto diferentes, pero ambos tendrían razón en esta parte, según el juez Carretero. Por todo ello, Errejón ha sido procesado al considerarse que hay indicios de que cometió ese delito.

El abogado de Elisa Mouliaá se pronuncia tras la noticia

'En boca de todos' habla en directo con Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá, que asegura que la actriz "se ha tomado la noticia con alegría, siempre ha confiado en la justicia". Además, aclara cuáles son las tres agresiones sexuales a las que se refiere el juez y en las cuales ve indicios de delito.