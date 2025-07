Errejón amenaza con una querella criminal contra la actriz Elisa Mouliaa por un delito de calumnias

El audio de Elisa Mouliaá a Soraya, una testigo del caso Errejón: "Si dices eso me van a meter por denuncia falsa"

Íñigo Errejón contraataca y pide a Elisa Mouliaá que se retracte. Solicita a la actriz que borre los tuits en los que le acusa de haber extorsionado a dos testigos de la causa y que se le indemnice con 10.000 euros. Todo comienza por la conversación que tiene la actriz con una testigo del caso en el que el propio exministro entregó un audio sobre Mouliaá.

Errejón amenaza con una querella criminal contra la actriz Elisa Mouliaá por un delito de calumnias. Pide que se retracte sobre sus acusaciones de agresión sexual y una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios.

“Yo no tengo que retractarme de nada", según Elisa Mouliaá

Iñigo Errejón da el primer paso para querellarse contra la actriz Elisa Mouliaá por un delito de calumnias. Cuando estas conversaciones se hicieron publicas, la actriz en su defensa aseguró que el exministro había presionado los testigos que ella llamó a declarar y pactado con ellos la declaración. Y ahora Errejón, a través de un acto de conciliación, pide que retire inmediatamente las publicaciones calumniosas referidas y le indemnice en la suma de 10.000 euros por los daños y perjuicios causados.

Mouliaá a través de sus redes ha contestado: “Yo no tengo que retractarme de nada. Si el testigo le pregunta a Errejón “¿cuál es el plan?”, se acabó el debate. Han hablado, han trazado estrategia y han planificado. Está en vídeo. Con sus propias palabras. Por eso mandé mis audios, porque lo sabía y quería que se dijera LA VERDAD. ¿Que le pague yo 10.000? Que me pague él a mí por el calvario que me está haciendo pasar.” El siguiente paso, dice el equipo jurídico del portavoz, será interponer una querella criminal.