Íñigo Errejón presenta conversaciones con Elisa Mouliaá y la actriz pide que se incluya la investigación de Sumar en el caso

‘El Confidencial’ publica hoy un audio de la denunciante. Elisa Mouliaá trata de convencer a una testigo -la anfitriona de la fiesta a la que acudió con el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón- de que siguiera su misma versión ante el juez. El 16 de enero, Elisa Mouliaá le contó al juez su encuentro con Íñigo Errejón en una fiesta, el que acabó en denuncia por agresión sexual. “Los hechos hablan por sí solos, no, al final yo no tengo nada que ocultar. Y aquí estoy”, dijo ante los medios.

El juzgado hizo copia del teléfono de Elisa Mouliaá. En él había una discusión por WhatsApp con su amiga Soraya, anfitriona de la fiesta y posible testigo del caso. “Cuando estábamos en casa y te había llevado al cuarto, que hubo un momento que desaparecisteis, dije ‘tía, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estabais?’ Y me dijiste ‘nada, me ha llevado al cuarto y me ha entrado a saco, pero le he dicho que aquí no, que luego en su casa’.

“Que facilites un poco la movida, ¿sabes?", le dice Mouliaá a su amiga

Mouliaá, preocupada por su testimonio, le hacía una petición a Soraya, su amiga y testigo de la fiesta: “Que facilites un poco la movida, ¿sabes? Si tú coges y empiezas a decir que si te conté no sé qué, que si tal, que si luego me fui súper happy a su casa, me van a meter por denuncia falsa”.

La actriz mantiene su relato aunque en privado admite que no ve delictiva la actitud del expolítico. “No le estoy denunciando porque crea que sea un delito, tía, yo tampoco creo que fuese un delito”. Pero también piensa que era denunciable: “Porque estamos demasiado acostumbradas a los babosos. Lo que pasa es que este tío ha hecho abuso de poder”.

Y a Soraya no le gusta lo que ha hecho su amiga. “La realidad, tía, es que tú estás a punto de poner a un tipo en la cárcel por algo que no ha hecho”, le reprende. Aunque ahí no acaba el asunto. Con el caso abierto, su marido habló con Errejón en cuatro ocasiones. En una de ellas le preguntó cuál era el plan en el juicio. Según la defensa de Mouliaá, ese testigo tenía animadversión hacia ella.