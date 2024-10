Los detalles de la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón por violencia sexual

En la denuncia, Elisa Mouliaá ha contado que quedaron para ir a una fiesta. Con actitud dominante, Errejón entró y nada más verla le puso unas reglas: no podía alejarse mucho de él y esa la noche la besaría . Esto le hizo sentir violentada y cortada, pero no dijo para por ser él quien era.

Dentro, cerró el pestillo para que ella no escapara, sacó su miembro viril y le hizo tocamientos . La presentadora ha asegurado que se sintió paralizada y que, en ningún momento, consintió nada de lo que sucedió. Ella le pidió salir de allí, él accedió con la condición de ir a su casa y allí, de nuevo, volvieron los tocamientos. Elisa se plantó y le dijo: “Íñigo, solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo”. Y ahí acabó la noche. Ella le cuestionó si sabía lo que era la seducción y la escucha, a lo que Errejón le respondió que esto le iba a servir para futuros encuentros.

La actriz le dijo a la Policía que sí se siente víctima de un delito sexual. Y como prueba, entregó en comisaría unos whatsApps de cómo se lo contó a una amiga suya a la mañana siguiente. “Decepcionadísima con Errejón. Fui a su firma de libro, luego cenamos y fuimos a casa de Borja y Soraya y me llevó a una habitación y me entró a saco”, le afirmó. “Llegamos a su casa, siguió intentándolo y esta vez le paré los pies y le dije que me estaba invadiendo”, añadió.