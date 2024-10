Finaliza el arranque de los Premios Princesa de Asturias: las emotivas palabras de Leonor en su discurso

El presidente del principado, Adrián Barbón, le ha otorgado la medalla a una princesa con sangre asturiana, que solo tiene buenas palabras para esa tierra. “Los asturianos me habéis acompañado en muchos momentos importantes de mi vida, cómo no me voy a sentir a gusto aquí. Estas palabras son para vosotras, para todas las personas de esta tierra que me habéis arropado siempre. Me regaláis vuestro cariño y me hacéis sentir acogida y feliz en todas las ocasiones”, ha reconocido con una sonrisa.