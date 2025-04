Un striptease con sorpresa final en ‘First Dates’: “Está bien dotadito”

A Pietro le conocen como ‘Magic Peter’ por la película y su profesión de stripper. Es de Milán (Italia) y vino hace tres años a España. Quería cambiar su profesión y en nuestro país ha hecho de todo “ pastelero, pizzero… ”, pero es feliz desde que es stripper “No tenía seguridad y ahora he cambiado”. Le gustaría que su cita fuera una chica “con buen culo” y su fetiche son los pies “ me gusta tocarlos y chuparlos, depende de la situación ”.

Carlos Sobera le ha preguntado por su apodo artístico y al saber que le llamaban ‘Magic Peter’ ha tenido claro que no era un tamaño normal “al final tienes que ser superdotado, Matías, estás fuera”. No es el único stripper que ha visitado 'First Dates'.