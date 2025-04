La soltera también ha aprovechado esta conversación para decirle lo que más le gusta que le hagan y le deja claro una cosa: “Me gusta que me acaricien el clítoris, eso me vuelve loca”. Además, el programa les ha llevado a una sala donde han podido bailar unas sevillannas y jugar a unas cartas algo ‘traviesas”. La primera carta pedía que se dieran un beso con mordiscos y ninguno de ellos se ha negado. Mari Carmen ha confirmado que “me ha puesto un poquillo Paco”. Tras esto, Paco añade que podría haber cogido a la soltera y haberla “empotrado”, pero que sabía que no era el lugar indicado para hacerlo.