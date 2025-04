Juan llega a 'First Dates' dispuesto a encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera

Juan llega a ‘First Dates’ en busca del amor. Es un vigilante de seguridad de 64 años y asegura que con sus armas ha evitado robos. Ha vivido el riesgo pero comenta que es una persona pacífica. Además, Juan comenta que fue cabo primero de la brigada paracaidista por lo que le encanta tirarse en paracaídas. El hombre comenta que tiene cáncer, pero que es muy positivo y que por eso está aquí, dispuesto a encontrar el amor. Y por la puerta entra Mercedes de 55 años, se define como una persona “loca”.

Juan y Mercedes comienzan a conocerse desde la barra del restaurante. Pese a que el soltero ha visto un gran atractivo en ella, Mercedes ha considerado que apariencia es algo más mayor que ella. Tras esto, los solteros llegan hasta su mesa, donde van a poder disfrutar de una cena y de muchas conversaciones para conocerse mejor.

Mercedes le cuenta a su cita que nunca se ha casado, que no tiene hijos y que le encanta viajar, salir a cenar, pero convivir considera que le costaría después de tantos años sola. Por la parte de Juan, se separó en 2015, tiene tres hijos y siete nietos, algo que ha sorprendido encarecidamente a Mercedes: “Por favor, que horror. Me da mucha pereza”. Sin embargo, este comentario no ha frenado a Juan a comentarle lo importante que es pasar tiempo con ellos, y la importancia de llevarse bien con la familia. Pero, de nuevo Mercedes asegura que esto es “horrible, me asusta”.

Juan le comenta que quiere una relación seria y completa, pero Mercedes no se ve en el mismo punto…de momento el ‘feeling’ escasea. Tal vez, las conversaciones van a despertarlo. La cita continua y Mercedes le cuenta cómo es y en este instante, Juan aprovecha para hablarle de su enfermedad y su por ahora, limitación para ir a “grandes sitios”, pero le asegura que cuando puede, sí hace planes.

El soltero explica que lleva dos años con el cáncer y que aún tiene una metástasis en el hígado. Tras escuchar la soltera lo ocurrido, detalla que “Juan tiene muchas ganas de vivir y luchar, pero luego cuando te dan la quimio, las ganas desaparecen”. Mercedes ha tenido una operación por un nódulo cancerígeno, por lo que en este aspecto parecen estar entendiéndose bastante bien. Además, después de hablar sobre esto la soltera ha declarado al programa que, pese a que Juan expresa sus ganas de tener una pareja, ella considera que no es un buen momento para él.

Sobre las aficiones, Juan le cuenta su gran gusto por el paracaidismo y el fútbol, y apunta que es muy comprensivo con la gente que no le gusta por lo que no le importaría, por ejemplo, no hablar sobre ello. Mercedes en cambio, su gran pasión son las motos y los toros, en esto el soltero asegura que coinciden. Tras esto, las impresiones de Juan siguen siendo positivas, ya que la ve una mujer “que sabe estar” y asegura estar pasándoselo fenomenal. Y llega el momento de conocer la decisión final.

El desenlace de la cita