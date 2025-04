Después de vivir este romántico momento, Sobera les lleva hasta la mesa donde van a compartir una bonita velada para poder conocerse mejor. La soltera comienza la cita hablando sobre el tema de la edad comentando que ella no aparenta la edad que tiene . Entre ellos hay una diferencia de tan solo dos años, aún así, el soltero no está de acuerdo con su afirmación: "Físicamente no estoy mejor, estoy un disparate mejor que Almudena" .

Almudena asegura al programa que su anterior pareja también hablaba mucho, pero al menos, la escuchaba. La conversación se ve interrumpida por una de las camareras para preguntar cómo va la cita, a lo que Almudena no duda en decir "habla demasiado, no para". Juan Carlos, tras escuchar estas palabras y dejarle a Almudena que hable, comenta que ante todo, le guste "el plato o no", le han educado para respetar y contestar de la mejor manera.

Juan Carlos cuando ha tenido que responder a la pregunta ha comentado "con franqueza" que no quiere seguir conociéndola porque "no me siento atraído". A lo que Almudena responde: "No tengo feeling y sobre todo no he sentido que me diese un lugar".