Echar a Sánchez, ¿misión imposible? Críticos socialistas montarán actos en enero con el objetivo de deschambar a Sánchez

Algunos miembros del PSOE podrían tener una misión que poca gracia le haría a Pedro Sánchez. Sus opiniones encienden la maquinaria. Trabajarían a contrarreloj y elaborarían todo tipo de estrategias para desbancarlo de su trono. De hecho, se ha llegado a publicar que “los críticos del PSOE planean dos actos en enero para presentar su nueva asociación”.

Esto sería, al parecer, en la teoría porque, en la práctica, exmiembros, exministros y exaltos cargos socialistas estarían detrás de todo esto. Pero, ¿quiénes son? ¿Están Page y Felipe González en este grupo? Quien no esconde su descontento es Jordi Sevilla, exministro de la época de Zapatero, quien no está contento con la gestión del Presidente del Gobierno.

Juan Lobato aclara la polémica de la misión ‘Echar a Sánchez’

¿Tiene Pedro Sánchez al enemigo en casa? ¿Logrará el sector más crítico relevar al secretario general? 'En boca de todos' analiza toda esta información con sus colaboradores entre los que se encuentra Juan Lobato, exsecretario general del PSOE, que se pronuncia al respecto: “Lo importante que es para un partido que haya discrepancias, de hecho, yo le pedía a mis críticos en Madrid que lo dijeran públicamente, que no lo dijeran en corrillo”.

“Yo creo que eso se fortalece, el problema es que se interpreta como guerra civil el hecho de que se aporten matices, opiniones distintas, opiniones diferentes de cómo se tienen que hacer las cosas… pues así vamos mal y es lo contrario. Lo que me da miedo no es que se lamine a nadie, eso le pasa a la mayoría de los partidos. La discrepancia en el PP no se permite. Tengo miedo de que se permite como una debilidad que se pregunten cosas. Se debe respetar a todo el mundo y que todos se sientan representados. Eso es una fortaleza”, añade Lobato.

Por otro lado, el programa también cuenta con la opinión de Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso: “Hay un movimiento para recuperar al PSOE. El sanchismo ha llegado a su final, es un ciclo que se acaba. Durante este proceso, el PSOE se ha quedado tiritando. No se ha permitido el debate interno y se está intentando recuperar ese debate interno y externo de la sociedad civil. La gente que ha dicho que 'no' no se ha vuelto de derechas, sigue siendo progresista, sigue siendo socialdemócratara y tenemos derecho a tener una opción decente para votar y que se identifique con esta mayoría”, son parte de sus palabras respecto a esta polémica.