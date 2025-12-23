Según Paco Castañares, Pedro Sánchez siguió una estrategia en las elecciones de Extremadura para que el PSOE perdiera

Exclusiva | 'Todo es mentira' habla con una afectada del robo de votos por correo en Extremadura: "Habían pedido un duplicado al censo"

Compartir







Los resultados de las elecciones en Extremadura muestran el batacazo del Partido Socialista con Miguel Ángel Gallardo, quien ha logrado el mínimo histórico perdiendo casi la mitad de los votos que obtuvieron en 2023.

En 'Todo es mentira' recibían a Paco Castañares, exdiputado del partido, quien tiene muy buena relación con el expresidente de la Comunidad Juan Carlos Rodríguez Ibarra en principio para hablar sobre cuál era su opinión sobre la caída de votos. Sin embargo, ha acabado sorprendiendo al dar sus propias conclusiones sobre el hecho, asegurando que la intención de Pedro Sánchez era que el PSOE perdiese en estas elecciones.

"Quiere obligar al PP a gobernar con Vox para meterle miedo en el cuerpo"

El exdiputado del PSOE asegura que "había una estrategia del PP que consistía en sistematizar una sucesión de explosiones electorales en las que fundamentalmente se quería demostrar a la opinión pública española que había una diferencia cada vez mayor entre el PSOE y el PP". Un objetivo que han alcanzado en Extremadura, señala.

Sin embargo, lo que ellos no sabían es que Pedro Sánchez diseña otra estrategia: "Incrementar el voto de Vox, no el del PSOE. Eso le da igual". Esto tiene un motivo: "Para obligar al PP a gobernar con Vox, a que tuviera que pasar por el aro".

Esta afirmación capta la atención de Risto Mejide, quien pide que repita por si lo ha entendido mal. "Pedro Sánchez tenía claro que el PP iba a ganar las elecciones en Extremadura. Pedro Sánchez puede ser mala persona, mal político, lo que ustedes quieran. Pero tonto no es", afirma. Momento que aprovecha el presentador para recordar cómo fue recibido por el Presidente en la copa de Navidad en Moncloa.

"Lo que está diciendo Paco es potente", señala Pilar Rahola. Y es que, si Pedro Sánchez hubiese querido ganar las elecciones, hubiese apartado como secretario a Miguel Ángel Gallardo pues era consciente de que no era el candidato favorito, apunta.

Para ser exacto, lo que el Presidente pretende es "obligar al PP a gobernar con Vox para meterle el miedo en el cuerpo". Motivo por el cual Pedro Sánchez aseguró "ya volverán los votantes", señala.