García-Margallo analiza la decisión de Donald Trump sobre la suspensión del proyecto con Iberdrola en 'TEM'

'Todo es mentira' analiza una última hora, y es que el gobierno de Donald Trump anuncia a través de un comunicado la decisión de tumbar el principal parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos.

El gobierno alega motivos de seguridad nacional para pausar con carácter inmediato de este proyecto: "La medida de hoy aborda los riesgos emergentes para la seguridad nacional, incluyendo la rápida evolución de las tecnologías adversarias relevantes y las vulnerabilidades creadas por los proyectos eólicos marinos a gran escala cercanos a los centros de población de la costa este". Las cifras de este parque suponían una inversión de 2.700 millones de euros para la compañía española. Iban a instalar unas 62 turbinas capaces de dar soporte eléctrico a 400.000 hogares.

García Margallo alerta en 'TEM': "Espero que esto pare aquí"

Ante esto, Margallo asegura que "espero que esto pare aquí pero, me temo que esto serán las consecuencias de la política exterior española. No es la primera vez que una decisión así tiene repercusiones serias, y esto lo tiene para Iberdrola, como para cualquier otra eléctrica, tenían inversiones muy altas previstas fuera. La retribución de las redes aquí es escasa y eso explica el apagón".

Asimismo, García-Margallo detalla que "el tema de la visita del Secretario General Comisario nos costó Argelia, donde teníamos una posición muy buena en torno al gas. El tema de las diferencias respecto a la política de Oriente Próximo, la aproximación a China, a Venezuela...que veremos el coste que va a tener. Trump está convencido de hacer un cambio de régimen, no por una intervención militar sino por ahogar a la única fuente y pagar el esfuerzo de seguridad de fuerzas y habrá una rebelión dentro de poco. Vamos a ver donde nos coge...y las gracias de decir que nosotros somos los únicos que no vamos a pagar la cuota a la OTAN, nos va a costar mucho más caro de lo que creen que ahorran".