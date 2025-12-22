Lara Guerra 22 DIC 2025 - 18:30h.

Irene de Miguel se pronuncia sobre la ausencia de Yolanda Díaz tras las elecciones de Extremadura

Irene de Miguel, candidata de Unidas Extremadura, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de lograr 7 escaños y más del 10% de los votos.

En primer lugar, Irene explica que "estas elecciones hemos ido no, porque en Extremadura no se pudiera gobernar con unos presupuestos prorrogados, sino porque el señor Feijóo quería echarse un pulso con Abascal y no encontraron mejor tablero de juego que Extremadura. Hemos tenido desgraciadamente unas elecciones autonómicas muy estatalizadas. Se ha hablado muy poco de los problemas de Extremadura y se ha intentado llevar todo a las dinámicas estatales. Es la lectura de esa hegemonía de la derecha que se quería ver qué equilibrios había nuevos en nuestra tierra".

Risto Mejide recuerda que se está hablando sobre la posible repetición de las elecciones en función de lo que reclame VOX, a lo que la candidata de Unidas Extremadura explica que "la señora Guardiola se presentó a las elecciones diciendo que ella iba a gobernar en libertad y sin bloqueo, y eso se ha traducido en una mayoría absoluta. Nos ha llevado a elecciones anticipadas con el coste que eso tiene, son siete millones de euros. Y sólo ha subido un diputado, ha perdido porcentaje de voto y ahora depende de VOX con mucha más fuerza. Lo peor es que ayer salió triunfante diciendo que ha ganado las elecciones".

Asimismo, Irene de Miguel explica que "realmente a quién hemos visto hacer campaña en los últimos días no ha sido a ella sino al señor Bautista, que parecía que estaba calentando por si le tocaba salir a jugar si no había mayoría absoluta".

Irene de Miguel se pronuncia sobre la ausencia de Yolanda Díaz: "Que viniese no tenía mucho sentido"

Por otro lado, Mejide le pregunta por la ausencia de Yolanda Díaz, a lo que Irene de Miguel asegura que "nosotros queríamos huir de la estatalización de la campaña. Precisamente llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra tierra. Yo sé que a veces se viene con las ideas de lo que sucede en Madrid pero, llevamos siete años trabajando en confluencia; día a día y recorriéndonos Extremadura juntas unidas. Teníamos muy claro que íbamos a confluir con la gente que estaba haciendo política en el territorio

Además, explica que "me parece que la campaña ha tenido sentido, y que viniese Yolanda no tenía mucho sentido porque ni es nuestro referente estatal ni tiene gente construyendo Movimiento SUMAR. Sobre pactar con la señora Guardiola, Irene confiesa que "nosotras peleamos contra las políticas de derechas porque la señora Guardiola ha privatizado la Sanidad, deteriorar lo público, ha puesto sobre la mesa una reforma fiscal que elimina un impuesto sobre las grandes fortunas...y precisamente nuestra política es opuesta".