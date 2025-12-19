Rocío Arrabal se pronuncia en 'Todo es mentira' sobre lo ocurrido en el pleno con José Ignacio Landaluce

Landaluce, denunciado por acoso sexual por el PSOE, sobre 'Público': "Me arrepiento de no haber concedido entrevistas para dar mi versión"

'Todo es mentira' habla con Rocío Arrabal después del abandono del salón de plenos por parte del Grupo Municipal Socialista y del concejal de VOX tras un enfrentamiento con el alcalde, José Ignacio Landaluce.

En primer lugar Arrabal explica que "el día que interpusimos la denuncia públicamente a la Fiscalía, él salió diciendo que se iba del partido. Ayer Moreno Bonilla lo hizo en el Parlamento, hace dos o tres horas lo ha hecho el Presidente Popular de la Provincia de Cádiz y precisamente nadie sabía que el señor Landaluce había cursado la baja. Curiosamente el Secretario General ha leído un escrito teniéndole al lado. Yo lo que quería era instar a poner blanco sobre negro en calidad e que estaba allí el alcalde pero no nos ha permitido hablar a pesar de haber leído todo el escrito.

Asimismo, Rocío comenta que "Landaluce ahora mismo sigue en el Grupo Municipal de Algeciras cuando automáticamente debería de pasar como concejal no adscrito. Creo que tendría que explicarlo, y no ha querido hacerlo teniendo al secretario al lado. Precisamente en el Senado ya está en el grupo Mixto y en el Ayuntamiento nos encontramos con un alcalde que ya no pertenece en el grupo popular, es algo que es inédito y un paripé".

Por otro lado, la del Grupo Municipal Socialista comenta que "no hemos entendido esto ni ese paripé de que ya no pertenece al grupo popular. Aquí ha habido una correlación de hechos que nos ha llevado a interponer esa denuncia. Hay un momento que tres concejalas hacen un grupo de whatsapp y en el que cometan diversas cosas. En un momento puntual salen a la luz pública, una de ellas distribuye pantallazos de ese grupo donde se dicen cosas gruesas sobre comportamientos que podrían ser de acoso sexual"

Además, explica de qué manera encuentran los mensajes: "Cuando ella lanza esos pantallazos es cuando se ha quedado fuera de todo. Ella amenaza a través de la prensa al Alcalde con contar cosas; justo cuando sale ganando en las elecciones es cuando la contrata a los pocos meses como personal de confianza. Entonces, ella consigue lo que quería y él que ella se quede callada. A partir de aquí, Laura no cuenta nada más; de ahí viene ese correo que publica el Alcalde".

Por otro lado, Rocío asegura que Laura "entra a trabajar en una residencia de mayores que tiene más del 70% de las plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Curiosamente no han pasado ni dos días entre el cese y la nueva contratación. En todo esto, evidentemente nosotros vamos viendo que ahí hay una serie de indicios". Sobre las pruebas, Rocío explica que "el señor Landaluce hacia hincapié de que era algo del PSOE. Ese grupo de whatsapp lo hacen tres concejalas del grupo PP. Hay un concejal del PP que en ese momento era concejal de Hacienda en el Gobierno, que se lo manda a una compañera nuestra".

Él le manda eso y le dice 'aquí tienes lo que hace. Si tenéis ovarios iría a por él porque tiene actitudes machistas'. posteriormente Laura difunde esos pantallazos para conseguir algo del Alcalde. En el momento que la contrata está claro que compra su silencio y vemos malversación, el tráfico de influencias y el supuesto acoso sexual. Sobre si se han puesto en contacto con las víctimas, Arrabal asegura que ellas no pueden poner la denuncia en nombre de nadie proque es un delito privado. Sin embargo, hay unas pruebas que indican que ha podido haber ese supuesto y de ahí proviene todo lo que metemos en al denuncia.

José Ignacio Landaluce responde a Rocío Arrabal tras su intervención en 'Todo es mentira'

Tras esto, el programa conecta con José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, quién de nuevo reitera en su defensa como hizo en el programa de ayer de Risto Mejide. En primer lugar comenta que "no hay ni una sola denuncia de una sola mujer, cero", asegura nada más escuchar a la concejala del PSOE en 'Todo es mentira'. Además, señala que han rechazado públicamente este presunto maltrato tanto el año pasado, como este, afirma. "Todo esto lo están utilizando solamente para ocultar las maldades que están ocurriendo por parte del Partido Socialista", añade y lo justifica señalando que han tardado tres años en interponer la denuncia: "Todo esto, lo que demuestra, es que no le interesan mis compañeras, las han rechazado".

Por otra parte, responde al tema de los Whatsapps a los que hace referencia la señora Arrabal y en los que compartieron los presuntos comportamientos por los que ha sido denunciado. "Como salen los nombres, ya lo rechazó Laura y las otras dos compañeras que aparecen, tanto Susana como Eva, han rechazado desde el primer minuto y estos días han rechazado todo eso que dice el Partido Socialista. No hay ninguna víctima", apunta.

Además, confiesa que a Rocío Arrabal la denunció hace varios meses y "fue admitida en el juzgado". De hecho, el día 10 de diciembre fue el acto de conciliación y "no se presentó ni para confirmar sus denuncias, ni para nada. No se presentó ni si quiera su procurador". Lo que impide, según asegura, imponer una querella criminal por delitos contra el honor.

La respuesta de Rocío Arrabal a Landaluce

Tras escuchar a Landaluce en su intervención en 'Todo es mentira', donde acusa al PSOE de no interesarse realmente por las compañeras del PP y asegurar que "fueron malísimos gobernando", Rocío Arrabal vuelve a entrar en el programa para decir: "Creo que su defensa es muy débil porque lo único que sabe decir es que todo esto es una invención nuestra. Yo no estoy aquí para inventar nada".

Por otra parte, la entrevistada asegura que la denuncia que Landaluce dice que ha puesto "no es una denuncia". "Un acto de conciliación es previo a una querella", señala. Además, Rocío Arrabal cuenta que dieron la primera rueda de prensa hace un año y todavía "no hay ningún procedimiento judicial abierto".

Con respecto a por qué tardaron en interponer la denuncia, la respuesta es sencilla: "Porque nosotros hemos solicitado información al Ayuntamiento que no nos ha facilitado". Por lo tanto, han tenido que abrir un procedimiento contencioso-administrativo por vulneración de los derechos fundamentales, "eso es lo que ha retrasado nuestra denuncia, no hay mas por mucho que él quiera darle vueltas". Por lo tanto, concluye: "Desde el PSOE queremos que se sepa toda, toda la verdad y que cada uno pague por lo que ha hecho".