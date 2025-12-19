En 'Todo es mentira' reciben en exclusiva los audios a los que se acoge la denuncia por acoso laboral a Inés Rey y José Manuel Lage

En 'Todo es mentira', durante el transcurso del programa, acceden a un material en exclusiva: Esos son los audios en los que supuestamente se basa la denuncia por acoso laboral a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su segundo el teniente alcalde José Manuel Lage, a través del canal interno del Partido Socialista. Los fragmentos que el programa emite fueron grabados supuestamente durante una reunión del grupo municipal.

Las palabras de Inés Rey a otros miembros de su partido

"Tienes que poner el partido a disposición de la institución, coj****, del Gobierno. Porque hay que sacar 12 ó 14, ni 23, porque vosotros sois tan miserables y tan mezquinos...", dice en el audio la alcaldesa de A Coruña.

Sin embargo, el presentador Pablo González insiste en que desde el programa desconocen el contexto en el que se ha grabado su voz. Por eso, se han puesto en contacto con el entorno de Inés Rey para saber si se reconoce, a lo que responden: "Nos han dicho que sin conocer ese contexto, no nos pueden dar respuesta".

La voz del número dos y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de A Coruña

"¿Que te falté al respeto? ¿En qué te falté yo a ti al respeto? Te dije dos cosas: Una, que se te meta en la pu** cabeza que el que lidera este partido no es Inés y te lo vuelvo a decir", increpa José Manuel Lage.

Al escuchar un "Mm", el número dos estalla: "Sí, mmm, no. Sí. Es que es así y es que no lo has interiorizado. No lo puedo repetir porque es elemental. Y dos, te dije que los rascabas y no fue mucho decir, a dos manos".

En otro audio, el teniente alcalde dice: "Es que yo me entero cinco minutos antes pero es que no te tienes que enterar ni cinco minutos antes, ni cinco minutos después, co****". La trabajadora le pide "por favor", a lo que él responde: "Por favor, nada. Aquí se pone una vela a Dios y otra al diablo y después a quien quieras. Pero aquí se retrata todo dios".