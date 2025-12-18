Lara Guerra 18 DIC 2025 - 20:51h.

'Todo es mentira' descubre el punto en el que se encuentra la investigación de la sede del laboratorio

Landaluce, denunciado por acoso sexual por el PSOE, sobre 'Público': "Me arrepiento de no haber concedido entrevistas para dar mi versión"

Compartir







Juan José Badiola, catedrático de la Patología Animal, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que los Mossos y la Guardia Civil registren la sede del laboratorio señalado por la fuga de la peste porcina.

En primer lugar, el catedrático explica que "han pedido a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía que investiguen qué ha ocurrido en ese laboratorio, que tomen muestras de los patógenos con los que se trabaja ahí. Especialmente los de peste porcina y que se investigue lo que ha ocurrido desde hace meses para poder llevarlas a otro laboratorio y se confirme ese aislamiento es debida a la cepa o es una creada por ellos".

Además, Badiola comenta que "el juez podrá con esos datos ver si es la misma cepa experimental la que lo ha producido o si es otra. Él no ha dicho nada todavía, solo ha mandado investigar, pero es posible que conozca más datos. Si se confirma que es una fuga, tienen que descubrir qué camino ha seguido para llegas hasta los primeros jabalíes. Tendrán que ver la trazabilidad de la fuga hasta que llega a ellos".

Pilar Rahola: "Los primeros jabalíes han muerto a 50 metros del laboratorio"

Echenique explica que "creo que la clave es que los jabalíes muertos no tienen la misma cepa que hay en los demás del resto de Europa. Este foco, desde mi punto de vista, está muy alejado del más cercano, por eso se tuvieron que inventar esta hipótesis tan extraña". Pilar Rahola critica que han tardado un mes en comenzar la investigación cuando hay dos puntos claves: "Sabemos que los dos primeros animales que mueren es a 50 metros del laboratorio. Y la segunda es que yo he leído que se sabe que los dos primeros jabalíes que han muerto tenían la cepa georgiana, no la normal".