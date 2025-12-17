Susana Díaz critica duramente a Alberto Núñez Feijóo por sus desafortunados comentarios sobre los andaluces y Jaime de los Santos le defiende

Un nuevo comentario de Alberto Núñez Feijóo ha generado polémica. En esta ocasión, el líder del Partido Popular intentó hacer una broma en la cena de Navidad sobre los andaluces que ha sido objeto de crítica en redes sociales pues dijo que había "pocas tierras como Galicia". "Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar", añadió.

En 'Todo es mentira', Susana Díaz carga duramente contra el político en presencia del diputado del partido Jaime de los Santos, quien defiende a Feijóo, protagonizando un tenso rifirrafe.

La crítica de Susana Díaz a Feijóo

"Llueve sobre mojado. Son reiterados los chistes, siempre, a costa de los andaluces. Encima lo aplaudieron y se rieron, les hizo gracia", señala la senadora del PSOE. Y es que, el chiste fue más largo y "más malo todavía", asegura. "Esto que ha hecho Feijóo es un ejemplo de la soberbia que tienen con la que siempre nos miran a los andaluces, clasista y por encima del hombro", añade, un comentario que hace saltar a Jaime de los Santos.

El rifirrafe con Jaime de los Santos

El diputado del PP quiere frenar en seco a la senadora con un argumento: "He crecido con los chistes de 'mariquitas' y mírame qué bien estoy y no hiperventilo. No hagas un drama de donde no lo hay".

Para Jaime de los Santos, lo que está diciendo Susana "es mentira". "Te puede gustar más o menos el chiste, te puede hacer más o menos gracia, pero deja de hiperventilar y de decir que se está riendo", añade.

Susana Díaz se muestra tajante: "No me faltes el respeto. Bastante comedida soy para lo que ha dicho". "Quien se ríe de los andaluces es María Jesús Montero, la candidata del PSOE de Andalucía que está firmando con otros en vender la Hacienda de todos y todas. Y, ¿sabes quien tiene que aprender a contar? Los de tu partido en Andalucía que no hacéis nada más que perder escaños por vuestra culpa y por la mala gestión. No te he visto esta fuerza señalando a Cerdán", responde contundente el diputado.