El pasado 15 de diciembre, Risto Mejide acudió a la copa de Navidad celebrada en Moncloa para la cual recibió la invitación y tomó la decisión sobre su asistencia en pleno directo de 'Todo es mentira'.

Un día después, el presentador del programa cuenta todos los detalles sobre su experiencia en la recepción, en la que Pedro Sánchez le dijo una frase por una persona de su equipo le pidió disculpas al abandonar el lugar.

Otra de las cosas que ha revelado el publicista es la "vieja conocida" con la que se encontró y a la que todavía no había puesto cara desde que Risto Mejide fue tajante con ella en el programa.

"Me dijo que ya nos había perdonado"

"Hay una vieja conocida de este programa a la que ayer puse cara", adelanta el presentador. Ese alguien es una persona de la que se habló en 'Todo es mentira' y "que se hizo muy viral" cuando "mucha gente vio ese extracto del programa".

Todo eso ocurrió durante la visita en septiembre de Mar Espinar cuando Carolina Gómez, directora de Comunicación del PSOE, mandó un mensaje al programa. "Ayer conocí a Carolina y me la presentó Óscar López", confiesa Risto Mejide.

"Muy simpática, obviamente muy dolida con este programa con toda la razón del mundo... pero me dijo que ya nos había perdonado y que 'pelillos a la mar'", cuenta el presentador.

Y es que en su encuentro, Risto Mejide le tuvo que preguntar qué fue lo que le pasó pues tiene que saber que en 'Todo es mentira' siempre se va de frente con el espectador, señala.

También conoció a Diego Rubio, "la mano derecha de Pedro Sánchez", pues es su jefe de gabinete. "Espectacular. Me sorprendió por lo bueno que es. Le dije '¿Y tú qué haces en Moncloa, tío?'. Profesor en Oxford con una mente privilegiada y estuvimos mucho tiempo hablando de cosas personales pero que, de verdad, me parece de los tíos más capaces que me he encontrado en la política", confiesa.