Pedro Jiménez 17 SEP 2025 - 17:08h.

"Este programa no está dirigido por ningún partido político": Risto Mejide, tajante ante la portavoz en la Asamblea de Madrid

Mar Espinar, portavoz del PSOE en Madrid, ha mantenido un momento de tensión con Risto Mejide durante el programa de 'Todo es mentira' que se ha emitido en Cuatro este miércoles. Todo ha ocurrido cuando el presentador le ha preguntado qué le estaba pareciendo el programa después del acalorado choque que había mantenido la diputada del PSOE con Esperanza Aguirre: "¿Qué te parece hasta ahora el programa?", ha sigo la pregunta de Risto, ante lo que Mar Espinar ha señalado que le estaba gustando, pero con un matiz.

Un matiz que para Mar Espinar pasaba por "cambiar la mentalidad de Esperanza Aguirre. Sobre todo, que se abra". "Convénceme", ha señalado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, tras lo que Espinar ha subrayado, indignada, que no la puede "comprender" en muchos de los temas que se han tratado en 'Todo es mentira' este miércoles.

Ha sido en ese momento cuando Risto Mejide ha desvelado algo que acababa de ocurrir hace apenas unos segundos en relación con el partido político al que Mar Espinar pertenece, el PSOE de Madrid.

"Tu jefa de gabinete se ha puesto en contacto con el programa y nos ha dicho que no era los temas que había visto en los informativos -todo antes de saber que llevábamos el tema de las banderas, hay que decirlo- y luego se ha centrado en Ábalos y ha dicho, literalmente, que es 'casquería'", ha revelado Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

"Este programa no está dirigido por ningún partido político"

Tras estas palabras, el presentador del programa de Cuatro que acompaña en la sobremesa a todos y todas desde hace más de cinco años ha señalado de manera tajante lo siguiente: "Vamos a hablar de Ábalos y de los temas caribeños que queramos porque este programa, a diferencia de otras cadenas, no está dirigido por ningún partido político. ¿Vale? Lo digo para que hables con tu jefa de gabinete".