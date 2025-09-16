Lara Guerra 16 SEP 2025 - 18:25h.

Risto Mejide se pronuncia sobre el apoyo del COI para que Israel se mantenga en las competiciones deportivas

Tras la continuación de la guerra entre Israel y Palestina, RTVE habría tomado la decisión de que, tras 44 años participando en Eurovisión, si Israel se mantiene en el certamen, España no sería participe. Sin embargo, una última hora ha sorprendido encarecidamente a 'Todo es mentira' y en especial, a Risto Mejide.

Los ataques de Israel en Gaza se mantienen en boca de todos los medios de comunicación ya que se han puesto como objetivo que quede "totalmente destruida". Por ello, varios países habrían solicitado al COI excluir al Israel de cualquier competición deportiva. Pese a ello, finalmente la petición habría sido descartada: "Esa petición de países para que el COI expulse a Israel de las competiciones deportivas ha hecho que se pronuncie sobre ello".

El COI se pronuncia sobre la petición de varios países

El periodista de la redacción de 'Todo es mentira' ha emitido el mensaje por parte del COI: "Dicen que descartan esa posibilidad porque aseguran que la Federación Israelí cumplen con la carta olímpica, que dice cosas como que propone crear un estilo de vida basado en la alegría, en el esfuerzo el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto de los derechos humanos reconocidos mundialmente".

Ante esto, Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira' no daba crédito de esta información de última hora: "¿En serio ha dicho eso? Quién nos iba a decir que la broma más pesada de la tarde no la iba a hacer un cómico, sino el COI". Asimismo, muy indignado también expresa que "me viene muy bien esto porque mientras seguimos aquí debatiendo sobre las manifestaciones y sobre lo que acaba de soltar el COI, que sinceramente yo estoy en shock...en Gaza la masacre continúa y no es ninguna broma"