Ibon Domínguez, del sindicato policial JUPOL comparece en 'Todo es mentira' tras salir a la luz la presencia de Kale Borrokas en la manifestación propalestina

Ignasi Guardans, exdirectivo de la UER, analiza las posibles consecuencias de la salida de Israel en Eurovisión: "Esto no es fácil"

Compartir







Ibon Domínguez, sindicato policial JUPOL, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que la policía identifique a varios Kale Borrokas y Yihadistas en las protestas propalestinas, según el Mundo.

En primer lugar, Domínguez desmiente que cualquier persona identificada vaya a ir en un atestado policial. La información que nosotros tenemos y con la que estamos trabajando y nos consta que unos compañeros identificaron en la zona de Callao a unas personas radicales que venían de la zona de País Vasco y que tenían supuestamente antecedentes por desórdenes públicos

Asimismo, el sindicato comenta que "estos antecedentes pueden tener relación, o no con lo que se conoce como Kale Borroka. Entendemos que son datos de la comisaria personal de información y entendemos que la información del Mundo imagino que está contrastada y que es información que proviene de la Guardia Civil, ya que también hacían referencia a unos autobuses que paran el la Sierra de Madrid de la que no tenemos constancia".

Ibon Domínguez, indignado con el Ministerio: "Quiero poner en duda estas informaciones que provienen de allí"

Tras esto, Risto Mejide recuerda que son 97 identificados, de los cuales 86 carecen de antecedentes penales o policiales, siete tienen antecedentes por delincuencia común y cuatro ya habían sido identificados con anterioridad. Por otro lado, Ibon apunta que los datos solo los tiene el Ministerio del Interior con lo cual no pueden afirmar que esta información sea la correcta. Sin embargo, comenta que "lo filtran a su interés. Fueron 2 detenidos y lo que quiere mantener el relato comunicativo del Ministerio que entendemos que es más político que judicial"

Sobre este mismo contexto, el portavoz aclara que "hoy mismo hemos tenido conocimiento que Marlaska dijo en una comisión de investigación que no conocía al señor Aldama y ayer vimos unas imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ábalos donde ambos estuvieron; por lo que quiero poner en duda estas informaciones por parte del Ministerio".