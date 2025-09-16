Lara Guerra 16 SEP 2025 - 16:32h.

El exdirectivo de la Unión Europea de Radiofusión asegura que la salida de España de Eurovisión implica "muchas cuestiones jurídicas"

Ignasi Guardans, exdirectivo de la UER, comparece en el programa de 'Todo es mentira' después de que exista la posibilidad de que España pueda ser el primer país del Big Five en retirarse de Eurovisión si Israel participa. Tras 49 años de historia del festival de Eurovisión en el que nuestro país ha participado en 44 de ellos; RTVE habría tomado la decisión de que si la Unión Europea de Radiodifusión no expulsa a Israel debido a su guerra con Gaza, España no participará en el certamen.

En primer lugar, como exdirector de la UER y conocedor de todo el proceso del festival, asegura que "aquí no hablamos de excluir a Israel, sino hablamos de excluir a la radio televisión de allí que se llama CAN; lo digo porque se reduce a un concurso musical y no es así, estamos hablando de si participa una entidad que es la que informa a los israelíes lo que pasa en Gaza, la que transmite a ellos que los palestinos son una mierda".

Asimismo, Ignasi Guardans explica que CAN "es la que está informando con una independencia editorial discutible, evidentemente es una entidad publica que, aunque se financie en parte publico, es la que contribuye a diseñar la imagen en Gaza. Esto es admitir o no en nuestro club a la entidad de radio difusión de Israel; es por lo tanto una decisión acertada".

Ignasi Guardans, exdirectivo de la UER: "Si se va Israel, se va el principal financiador del concurso"

Por otro lado, sobre las consecuencias de la salida de España de Eurovisión, el que fuera directivo de la UER confiesa que "esto no es fácil porque España es un fundador, tiene derecho a estar. Hay cuestiones jurídicas como qué pasará con el dinero que nuestro país ha invertido si no participa, pero también otro tipo de contratos que se tiene firmado puertas adentro con la producción. Desde la UER la situación es muy delicada porque si se va Israel, se va el principal financiador del concurso; una sociedad israelí que dudo mucho que se mantenga la financiación.

Ignasi declara su entendimiento hacia la decisión de TVE, sin embargo, reitera en la complicidad del asunto: "Entiendo el gesto de esa votación, del consejo de TVE; comprendo que es un mecanismo de presión...quiero decir que esto es un ecosistema con varias piezas pero esto puede hacer que se derrumbe el edificio entero.