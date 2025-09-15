Tras un debate sobre si se debería usar el término genocidio para referirse al ataque de Israel, Alma Ezcurra reacciona y Risto Mejide responde contundentemente

La vicesecretaria del Partido Popular, Alma Ezcurra, interviene en 'Todo es mentira', programa en el que el presentador le ha preguntado si considera que lo que está sucediendo en la franja de Gaza es un genocidio. Y es que desde el PP "no se atreven a pronunciar la palabra" para referirse al conflicto entre Israel y Palestina, según apunta Risto Mejide.

Esto ha originado un intenso debate en plató mayormente entre Susana Díaz, José Manuel García-Margallo y el propio presentador sobre si se debería emplear o no este término para definir la guerra en Gaza. Una vez finalizado, Ezcurra concluía su participación lanzando una 'pulla' al programa a la que Risto Mejide reaccionaba con una contundente respuesta.

Esta es la respuesta de Risto Mejide a Alma Ezcurra

El presentador daba paso a la entrevistada con el fin de que diese su última opinión sobre el tema, sin imaginar cuál sería. "Lo que no puede ser es que de repente y de manera coordinada en el Partido Popular tengamos que utilizar los términos que al programa 'Todo es mentira' o a la izquierda de este país le parezca conveniente. Llevo en directo creo que unos 10 o 12 minutos, llevo siete minutos debatiendo sobre un concepto y no sobre las víctimas que están muriendo mientras ustedes debaten sobre palabras en el territorio de Gaza. Por mi parte que quede claro que lo he condenado, por la suya pues sigan peleando por las palabras", señala seriamente la vicesecretaria del Partido Popular.

Una afirmación a la que Risto Mejide no duda en responder contundentemente: "Perfecto, seguiremos peleando por lo que nos dé la gana porque para eso somos un programa libre. Gracias señora Ezcurra, cuídese".