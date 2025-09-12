La diputada del PP replicó con dureza acusando a Podemos de alentar la violencia en las protestas: “Me avergüenza”

Nacho Abad, contra Pablo Fernández por las protestas propalestinas en la Vuelta: "Estáis poniendo en riesgo la vida de los deportistas"

El plató de ‘Todo es mentira’ se convirtió este viernes en escenario de un tenso enfrentamiento entre Pablo Fernández, portavoz de Podemos en Castilla y León, y la diputada del PP Ana Vázquez. El motivo: las protestas contra la presencia del equipo ciclista israelí en la Vuelta a España y el debate sobre la situación en Palestina.

Fernández defendió las movilizaciones ciudadanas que en varias etapas han interrumpido la competición y justificó el boicot al equipo Israel-Premier Tech:

“Lo que pasa en Gaza no es una tragedia, es un genocidio planificado por un Estado terrorista que aniquila a la población palestina. Más de 70.000 personas asesinadas, 20.000 de ellas niños. Es intolerable que un equipo propiedad de un sionista que apoya a Netanyahu se pasee por nuestras calles haciendo propaganda de un Estado genocida”.

El portavoz de Podemos insistió en que la sociedad civil “está haciendo lo que no hacen los gobiernos europeos ni el Gobierno de España”, y llamó a una gran movilización en Madrid para impedir que el equipo israelí finalice la Vuelta:

“Nos sentimos orgullosos de que miles de personas pongan el cuerpo para denunciar el genocidio y apoyar al pueblo palestino”.

La respuesta de Ana Vázquez

Ana Vázquez replicó con dureza acusando a Podemos de alentar la violencia en las protestas: “Me avergüenza lo que pasó en Galicia, los ciclistas fueron atacados. Estáis copiando lo mismo que hace Bildu y los herederos de ETA. Respetar las manifestaciones pacíficas, sí; pero no llevar la violencia a la Vuelta Ciclista”.

El portavoz de Podemos reprochó además a Vázquez su discurso: “Solo sabes repetir ETA, Venezuela y chavismo. Eso es todo vuestro argumentario intelectual”, lanzó elevando la tensión en el plató.

El intercambio terminó con Pablo Fernández reiterando su posición: “Israel es un Estado terrorista, un Estado asesino. Y quienes son equidistantes con el genocidio serán juzgados por la historia. ¡Viva Palestina libre!”.