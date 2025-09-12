Ignasi Guardans explica los tweets que ha publicado y que han causado cierta polémica

La muerte de Charlie Kirk, el activista ultraconservador de Trump que fue asesinado de un tiro en el cuello mientras ofrecía una charla en la Universidad de Utah, está recorriendo el mundo y dando mucho de lo que hablar creando todo tipo de opiniones al respecto.

Una de las personas que se ha pronunciado sobre la muerte de Charlie Kirk ha sido Ignasi Guardans, que lo ha hecho a través de unos polémicos tweets que le han situado en el centro de la polémica y tras lo ocurrido, se ha defendido desde el plató de 'Todo es mentira'.

El tema ha salido a relucir en el programa y el analista político ha dado su opinión: ''Cuando uno ha tenido una vida miserable o una conducta moralmente reprobable dentro de toda su vida, la muerte no la convierte en digna, es decir, la muerte no te dignifica tu vida. Y en ese sentido a este señor hay que juzgarlo por lo que fue su vida. Eso justifica su muerte en absoluto, ni la justifica en legitima. Este asesinato hay que condenarlo totalmente y espero que al que han detenido, si es que es el culpable, porque eso está por ver. Ese tipo de de acción claramente no fue de un irresponsable, sino que fue de alguien preparado, meticuloso''.

''La muerte no dignifica su homofobia, su racismo, su misoginia, su veneno antidemocrático, su cáncer para la democracia y que eso no justifica para nada, ni lo convierte en bueno ni justifica ninguna de las acciones de homenaje que está recibiendo. Que a partir de ahí ¿había que matar? por supuesto que no'', explica Ignasi en 'Todo es mentira'.

Tras sus palabras, Risto Mejide le ha preguntado sobre los tweets publicados: ''Voy a leer tu tweet en el que dices, es que hay varios has puesto varios tweets al respecto. 'En Estados Unidos habían asesinado a un fascista y promotor del neofascismo. No tengo nada positivo que decir de este tipo, ni vivo ni muerto, pero al menos por ahora, nada justifica la violencia contra esos miserables en aquel país. Esa muerte es un crimen y así debe ser tratada''.

El presentador lee un segundo tweet: ''Ese desgraciado era una apologista de la violencia y de las armas. Ha muerto de un tiro mientras fomentaba el odio a las personas trans vinculándolas con la violencia. Sí, un tipo deleznable'. Y luego dices, 'pero la gente honesta no puede apoyar la muerte violenta de los de esa calaña', no puede, querías decir, no debe''.

Después de escuchar al presentador, el analista político ha defendido sus palabras: ''No, nadie puede, ni puede, ni debe, ni moralmente ni legalmente ni nada. Pretender que se ejecute a los homófobos a los que atacan la democracia, no en algunos casos, probablemente por alguna de las cosas que ha dicho este señor estaría en la cárcel de Europa, estaría en prisión porque el Código Penal francés impediría que dijera la mitad de las cosas que dice, y en Alemania ni te cuento''.