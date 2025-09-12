El presidente estadounidense ha anunciado la detención durante una entrevista de Fox News

El FBI identifica al tirador de Charlie Kirk, localiza el rifle con el que perpetró el ataque y pide colaboración ciudadana

El autor del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado la noticia en el canal 'Fox News'. Al parecer, una persona cercana al tirador lo ha delatado a las 15:00 horas de la tarde. El magnate ha declarado que el FBI le ha comunicado el arresto cinco minutos antes de que comenzase su entrevista en el medio de comunicación.

El FBI dará más detalles de la detención tras emitir un vídeo en el que se veía al atacante huyendo de la zona del crimen. El presidente estadounidense ha destacado en la entrevista que "cree con un alto grado de certidumbre que lo tienen". "Está detenido", ha añadido. La agencia ya había publicado varías imágenes del sospechoso para pedir la colaboración ciudadana, un factor clave en su arresto.

Ha sido un anuncio poco habitual por el formato usado y porque se produce con el FBI en el punto de mira por no haber atrapado al asesino durante el día del ataque. Trump no ha dado mas detalles pero ha apuntado que ha podido hablar con el padre del agresor. Según la 'CNN', el sospechoso habría confesado el crimen a su padre y el progenitor habría informado a las autoridades.

“Kirk era una buena persona y no se merecía esto", ha reconocido Trump

El mandatario ha resaltado que si es declarado culpable, espera que sea condenado a muerte. "Kirk era una buena persona y no se merecía esto", ha confesado al medio. Trump ha relatado que ha sido un miembro de la familia del presunto autor de los hechos quien lo ha entregado a la Policía.

El magnate ya mostró su preocupación por esta tragedia. “Estoy realmente preocupado por nuestro país. Tenemos un gran país, pero tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema”, confiesa el mandatario sobre el asesinato del activista.

Trump ha pedido a sus simpatizantes que no recurran a la violencia. "Él era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente reaccionara", ha recalcado antes de calificar al autor de los hechos como "un animal". "Lo que hizo es vergonzoso", ha añadido. El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha subrayado que el autor del asesinato de Charlie Kirk tendrá la pena de muerte.