El grado de violencia en EE.UU. es casi una tradición lamentable desde el asesinato de Abraham Lincoln

Se busca al autor del disparo que asesinó a Charlie Kirk en Utah: los vídeos muestran una figura extraña en el tejado

El grado de violencia que se ha presenciado en el asesinato de Charlie Kirk, frente a una multitud en Utah, no es excepcional. Según informa el subdirector de Noticias Cuatro, José Luis Fuentecilla, es casi una tradición lamentable desde el asesinato de Abraham Lincoln. Aunque no hace falta remontarse tanto.

"Este es el momento de mayor violencia política en Estados Unidos desde los años 60. Fue la década del asesinato del presidente Kennedy, del asesinato de Martin Luther King, del asesinato de Bobby Kennedy cuando iba a presentarse a la presidencia o del asesinato del líder negro Malcolm X", explica Fuentecilla.

El periodista recuerda que esa década estuvo marcada por "la lucha por los derechos civiles de las grandes protestas contra la guerra de Vietnam, del movimiento hippie". "Una década de fuerte cambio cultural y mucha convulsión política que dejó imágenes indelebles en la memoria de los norteamericanos como la del tren que llevaba el féretro de Robert Kennedy después de su asesinato en la campaña de 1969", subraya.

"Estados Unidos vive un momento de gran polarización política", según Fuentecilla

Estados Unidos vive un momento de gran polarización política, así lo destaca el subdirector de Noticias Cuatro. "Conservadores y progresistas viven la elección presidencial, por ejemplo, casi como si fuera una crisis existencial; como si al ganar el rival, el país se va a acabar. Uno de esos ejemplos es el asalto al Capitolio. Ha crecido el número de personas que cree legítimo el uso de la violencia política", indica.

Fuentecilla advierte que no solo aumenta la intolerancia. "Justo un día antes del asesinato de Charlie Kirk, una encuesta decía que el 34% de los norteamericanos de los universitarios norteamericanos considera aceptable usar la violencia para impedir que se dé en su universidad un discurso contra el que discrepan radicalmente", añade. Pero esto se ha magnificado con la elección de Trump.

"Trump es tanto un síntoma como una causa de esta polarización", señala el subdirector de Noticias Cuatro

"Trump es tanto un síntoma como una causa de esta polarización con su retórica cruel y vengativa e incendiaria. Los ataques e incidentes políticos a favor y en contra de lo que representa Trump se han multiplicado desde que se presentó a las primeras elecciones en 2016, incluido el atentado contra el propio magnate en la última campaña presidencial", recalca el periodista.

"Anoche, en su discurso, en vez de pedir calma que se baje el pistón, acusó del asesinato de Kirk a la retórica violenta de la izquierda radical porque le compara a él y a sus seguidores con Hitler y los nazis", apunta. Ayer, tal y como se contó en Noticias Cuatro, en un restaurante de Washington empezaron a calificarle de Hitler. Una muestra más de la crispación política en Estados Unidos.

Los ataques a políticos en Estados Unidos

Trump sufrió un atentado en julio de 2024 en un mitin en Pensilvania durante la campaña electoral. En junio de este año, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, fue asesinada a tiros junto a su marido Marc en la puerta de su casa.

El senador John Hoffman y su mujer resultaron heridos por disparos en su casa y el pasado 14 de abril un hombre prendió fuego a la casa del gobernador de Pensilvania, de John Zafiro, con toda su familia dentro, aunque nadie resultó herido. Y antes, en 2022, un hombre irrumpió en la casa de Nancy Pelosi y le fracturó el cráneo a su marido con un martillo. Todos estos políticos, menos Trump, eran del Partido Demócrata.